Diletta Leotta posta una foto in bikini: spunta il commento di Beppe Vessicchio

Diletta Leotta posta una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae in bikini e tra i follower spunta anche il maestro Beppe Vessicchio, che ha proposto un suo personalissimo commento, scatenando le reazioni della Rete. La conduttrice di Dazn, che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia di alcuni amici, ha proposto un’istantanea che la immortala in versione sexy sirena, mentre nuota sott’acqua. L’immagine ha scatenato la solita valanga di commenti, incluso quello di Beppe Vessicchio, le cui parole hanno generato curiosità e divertimento.

Il direttore d’orchestra, infatti, ha scritto un ironico “Guarda che mare!”. Un intervento molto apprezzato dai fan della Leotta e non solo, alcuni dei quali hanno commentato con frasi come “Beppe Vessicchio uno di noi”, “Eroe” o “Grande maestro!”. In molti, però, forse rimarranno delusi nell’apprendere che il commento non è stato scritto dal vero Beppe Vessicchio. Il profilo, infatti, altri non è che una pagina non ufficiale e ironica dedicata proprio al maestro, da diverso tempo divenuto idolo della rete, specialmente dopo le sue collaborazioni video con il gruppo dei The Jackal.

