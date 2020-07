Daniela Santanchè contro Achille Lauro: “Perché non usa il Corano?”

Daniela Santanchè si scaglia contro Achille Lauro, e in particolare contro l’ultimo contestato manifesto promozionale del cantante, bocciato dall’ufficio affissioni del Comune di Milano. Il poster raffigura Lauro in formato pupazzo Barbie inchiodato a un crocifisso. “Achille Lauro, come chi ha poco da dire, per vendere dischi deve costruire pubblicità-scandalo. Ed ecco l’ennesimo a sputare sul Crocifisso. Ce ne fosse uno che per fare il ‘brillante’ usasse il Corano…”, ha commentato polemica la senatrice di Fratelli d’Italia. Il manifesto censurato era stato pubblicato da Lauro sui profilo social: a sua volta polemico contro il Comune di Milano, il cantante aveva accompagnato il post con la frasse “Me ne frego”, titolo di una sua famosa canzone.

