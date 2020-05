Maurizio Crozza avrebbe fatto arrabbiare Fedez e Chiara Ferragni per il monologo andato in onda la scorsa settimana in “Fratelli di Crozza”, nel quale il comico genovese parlava dei presunti marchi sponsorizzati dal figlio Leone.

Dopo il monologo Fedez avrebbe inviato un messaggio audio a Crozza in cui precisava che lui e la moglie Chiara non guadagnano soldi sui marchi che indossa il figlio. Il comico ha così deciso di scusarsi con un altro monologo, ma la rettifica potrebbe fare infuriare ancora di più la coppia.

“Prendo atto e mi scuso in diretta con Fedez, Federico Lucia, per il monologo su di loro e sul loro bambino e dopo WhatsApp audio perché io avrei lasciato intendere che con i brand sul bambino loro ci guadagnano. Fedez ha aggiunto che c’è chi lo fa, ma loro no. Prendo atto e mi scuso. Loro con il bimbo i marchi li utilizzano, vedi Fendi Gucci, Moschino solo che non ci lucrano. E mi riscuso. Unica cosa che mi viene di pensare essendo genovese penso: ma tutti questi marchi e loro non ci guadagnano nulla? Ma questo è un problema di noi genovesi. I Ferragnez non hanno questo problema. Mi scuso di nuovo: loro vivono fra cose firmate ma questo non è non modo per far soldi: loro si sentono bene così, nella loro cultura. E quando mamma Chiara e Fedez danno la buonanotte al loro bambino e raccontano la favola, questa gliela adattano a modo loro, anzi loro la conoscono in quella versione, non sanno che esistono i fratelli Grimm, loro pensano che esistano i Fratelli Griffe..”, dice Crozza in tv.

Nella favola ironica sulla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez inventata da Crozza: “Cappuccetto rosso, diventa Cappuccetto rosso Valentino, che sfila nel bosco con il suo trolley Luis Vuitton, il lupo cattivo è così cattivo che indossa una pelliccia Prada della collezione dello scorso anno, il lupo mangia Cappuccetto e poi pubblica una pessima recensione sulla qualità del cibo. Ma per fortuna passava di lì mamma influencer che posta tutto ricevendo 5 milioni di like”. Il video di Maurizio Crozza è virale su Instagram.

Leggi anche: 1. Chiara Ferragni incinta? La risposta di Fedez fa impazzire i fan / 2. Coronavirus, Fedez e Chiara Ferragni distribuiscono cibo alle famiglie in difficoltà | VIDEO

Potrebbero interessarti Ramadan: cos’è, digiuno, preghiera e date inizio e fine Fine del Ramadan 2020: quando finisce e la preghiera Un libro di corsa: Schegge di paura