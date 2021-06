Arrivano le Crocs con i tacchi a spillo: lo zoccolo di gomma extra lusso è firmato Balenciaga

La nuova scarpa Crocs-Balenciaga

L’iconico zoccolo colorato di gomma Crocs incontra il tacco a spillo Balenciaga. Una “fusione” che fino a ieri avrebbe fatto rabbrividire le più accanite fashion victim potrebbe diventare di grido. L’idea di creare la scarpa co-lab tra i due brand è del direttore creativo georgiano Demna Gvasalia che per la nuova collezione Balenciaga, intitolata “Clones”, ha presentato la sua creazione destinata a fare discutere.

Ma la collaborazione tra Crocs e Balenciaga non è una novità. Già nel 2017, il direttore creativo Christopher Kane rese haute couture l’antiestetico, ma di successo e comodo, zoccolo in gomma arricchendolo con cristalli, gemme e strass. E poi, l’anno successivo, nel 2018, le portò in passerella con delle zeppe coloratissime. La scarpa estiva Crocs-Balenciaga andò sold-out in tempi record, nonostante il prezzo vertiginoso di 850 dollari (circa 700 euro).

Della nuova creazione dello stilista Demna Gvasalia non si conoscono ancora data di uscita e prezzo, ma lo zoccolo in gomma con tacco è già sulla bocca di tutti. Grazie alla sfilata sappiamo quali sono i colori disponibili: nero, grigio e verde acceso. Non ci resta che attendere l’uscita nelle boutique.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Balenciaga (@balenciaga)

Leggi anche: Chiara Ferragni sdogana le ciabatte con il calzino bianco. Ed è subito tendenza