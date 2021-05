Chiara Ferragni sdogana le ciabatte con il calzino bianco. Ed è subito tendenza

Tutto ciò che Chiara Ferragni indossa fa tendenza. Qualunque cosa, anche se si tratta di ciabatte in gomma con calzino (spesso) bianco. Un abbinamento che fino a ieri avrebbe fatto rabbrividire le più accanite fashion victim oggi diventa di grido. Tanto che le ciabatte di gomma da piscina indossate dalla “regina delle influencer” ora sono introvabili.

Si tratta delle “Yeezy Slides” disegnate dal rapper e produttore discografico Kanye West per Adidas. Molto i voga negli Stati Uniti soprattutto tra le celebrità come Kendall Jenner o Billie Eilish. Un modello di scarpa da piscina che sulle piattaforme di e-commerce come Farfetch ha un costo che oscilla tra i 500 e i 1200 euro. Anche se il prezzo di vendita originale sarebbe intorno ai 60 euro.

“Solo tu le puoi portare con tanta disinvoltura restano orrende però”, scrive un follower sotto la foto postata da Chiara Ferragni. Il look dell’influencer scelto per scatto nel centro di Milano comprende anche un top nero e pantaloni di Barrow e una Birkin di Hermés da più di 10mila euro.

“Quando sotto sessione suona il corriere e ti tocca scendere in calzini e ciabatte“, scherza un altro follower. “Le ciabatte col calzino da tedesco in ferie non è un granché” e ancora “Ciabatte e calze direi di no, anche se sei Chiara Ferragni”. Commenti di disapprovazione quindi, eppure quelle ciabatte di gomma da piscina oggi sono diventate introvabili.