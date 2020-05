Coronavirus, la profezia dei Simpson sulle api assassine | VIDEO

Capita spesso che vecchi episodi dei Simpson si rivelino in qualche modo profetici. Coincidenze curiose in cui fatti raccontati nella popolare serie animata poi si verificano nella realtà. Dall’elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti fino all’arrivo di un virus che manda tutta Spingfield nel panico, solo per citare alcuni dei casi più celebri.

Sembrerebbe che il cartone animato di Matt Groening abbia previsto anche l’arrivo di un’altra attuale minaccia: l’invasione di vespe killer. Si tratta di un calabrone gigante che sta creando non pochi problemi soprattutto negli Usa perché porta a uno sterminio delle api, cosa che ha poi gravi conseguenze a livello ambientale e per l’agricoltura. L’insetto, oltre che negli Stati Uniti, è arrivato anche in Europa e potrebbe rappresentare una minaccia per la salute umana.

In un vecchio episodio dei Simpson, il 21 della quarta stagione, una folla invoca a gran voce una cura, poi le stesse persone vengono travolte da uno sciame di “api assassine”. Un po’ una metafora di quanto sta accadendo di questi tempi: da un lato la ricerca di un vaccino contro il Coronavirus, e contemporaneamente l’arrivo di questi calabroni giganti. Così la scena di questo episodio dei Simpson è diventata subito virale sui social.

“Vogliamo una cura”, chiedono a gran voce i cittadini nello spezzone pubblicato su Twitter, “Vi darò solo un placebo”, risponde il medico: a quel punto la folla, alla ricerca di questo placebo, distrugge una scatola contenuta in un furgone da cui escono le api assassine. Bill Oakley, uno degli ex sceneggiatori del cartone, ha scritto su Twitter: “Ok, bene, immagino che l’abbiamo predetto”. Un commento un po’ sarcastico in merito alla nuova presunta profezia dei Simpson.

Da notare infine come curiosamente proprio in questo stesso episodio, dal titolo “Marge in catene”, si parla anche di un virus che dal Giappone si diffonde e infetta la popolazione di Springfield arrivando nei pacchi, scatenando panico e rabbia tra i cittadini.

