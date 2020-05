Chiara Ferragni ha una sosia: chi è Lucrezia Melito Mangilli

Imprenditrice digitale, influencer e modello per tante ragazze, Chiara Ferragni è ormai un’icona riconosciuta da tutti, non solo nel mondo della moda. Di lei si parla e si scrive in continuazione, specie dopo l’unione con un altro idolo come Fedez. Eppure sulla popolare fashion blogger c’è da sapere un nuovo elemento: ha una sosia.

C’è infatti un’incredibile somiglianza tra la Ferragni e una studentessa, Lucrezia Melito Mangilli, che i fan non hanno potuto fare a meno di notare. La giovane è stata notata durante una replica di Ciao Darwin, la trasmissione di Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Gli occhi attenti del pubblico hanno notato la bionda studentessa nel corso della puntata Umani contro Mutanti. I lineamenti, il colore dei capelli e gli occhi azzurri della concorrente, in effetti, sono molto simili a quelli di Chiara Ferragni.

Lucrezia Melito Mangilli, chi è la sosia di Chiara Ferragni

Lucrezia Melito Mangilli è una studentessa di Farmacia che il pubblico di Canale 5 ha notato nel corso di una recente puntata di Ciao Darwin 8 trasmessa in replica su Canale 5. La ragazza proviene da una famiglia di nobili origini e ha conquistato il pubblico sfilando in lingerie durante la trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Nel corso del programma, Lucrezia ha avuto un acceso scontro verbale con una concorrente dell’altra categoria, quella dei “mutanti”.

Nell’occasione la signora l’ha definitiva la “sosia” di Chiara Ferragni, volendo negativamente alludere al fatto che la ragazza cercasse di imitare la popolare influencer. Lucrezia Melito Mangilli ha subito replicato: “Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, sono come mi vedete”. Sui social però poi la ragazza ha condiviso diversi articoli che parlano di questo paragone e che quanto meno le hanno fatto avere una certa popolarità. Qui il profilo Instagram di Lucrezia, seguito da quasi 19mila persone. Come si vede dalle foto, la somiglianza è piuttosto marcata.

