Chiara Ferragni scoppia in lacrime su Instagram

La quarantena non ha arrestato il fenomeno Chiara Ferragni. L’influencer cremonese, tra dirette Instagram e concerti sul balcone, ha intrattenuto i suoi fan a più non posso, ha anche organizzato una raccolta fondi per aiutare il sistema sanitario durante questa grave emergenza e, poi, si è commossa leggendo le storie di chi ha voluto condividere con lei i propri drammi. La Ferragni è a conoscenza del peso mediatico del suo personaggio, motivo per cui spesso e volentieri utilizza i suoi canali di comunicazione per diffondere messaggi positivi ed educativi, rivolgendosi in particolare ai giovani.

Ieri pomeriggio, impegnata in una diretta Instagram, la Ferragni ha colto lo spunto della nuova tendenza sfociata su TikTok per sensibilizzare i suoi follower circa violenza e molestie. La Ferragni parte dal Denim Day, istituito negli Stati Uniti alla fine degli anni ’90, dopo che un giudice assolse un uomo dall’accusa di stupro perché la ragazza indossava un paio di jeans. Da quel momento, ogni anno il movimento nato per sensibilizzare i più ha cercato di aiutare le vittime di violenza e proprio quest’anno ha trovato su TikTok la sua più grande vetrina.

Chiara Ferragni in lacrime: “Denunciate chi abusa di voi”

Tantissimi ragazzi hanno denunciato gli abusi subiti, anche a Chiara Ferragni che ha condiviso sul suo account Instagram alcune testimonianze. “Sono felice quando internet diventa il luogo in cui le persone possono ritrovarsi con i loro simili, sapendo di non essere soli. Quelle terribili esperienze non li definiscono e loro sono diventati persone straordinarie. Grazie a tutte le persone coraggiose che hanno realizzato questi video, diventando degli esempi per le altre vittime. Siete degli eroi.”, ha spiegato la Ferragni, scoppiando in lacrime: “Ragazze denunciate chi abusa di voi. Questi messaggi fanno male al cuore”.

“Un terzo delle donne del mondo viene o verrà molestata o abusata. È il momento di agire. Provate sempre a denunciare, anche se sono passati i termini. Spero che tanti trovino il coraggio di denunciare”, incoraggia l’influencer.

Leggi anche:

1. Chiara Ferragni parla del suo peso corporeo: “In passato non mi piacevo per niente” / 2. Coronavirus, Fedez e Chiara Ferragni distribuiscono cibo alle famiglie in difficoltà | VIDEO / 3. Chiara Ferragni si apre con i fan durante la quarantena: “Spesso io e Fedez litighiamo. Nessuno ha una relazione perfetta”

Potrebbero interessarti Il Salone del Libro di Torino 2020 si sposta online: gli appuntamenti in streaming Covid-19, gli eventi diventano digitali e l’Augmented Reality li rende speciali Chiara Ferragni sulla quarantena: "Spesso io e Fedez litighiamo. Nessuno ha una relazione perfetta"