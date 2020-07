Charlotte M, influencer a 12 anni con milioni di visualizzazioni: lo strabiliante successo soprattutto su TikTok

Un nuovo fenomeno del web: Charlotte M (il cognome tranciato per volontà dei genitori) a soli 12 anni è già influencer, seguitissima soprattutto su Instagram e in particolare su TikTok. E i suoi follower sono ancora più giovani di lei. La fama è arrivata soltanto tramite social e YouTube. Niente cinema o tv. Le sue foto e i video arrivano a centinaia di migliaia di bambini in tutto il mondo: il pubblico di Charlotte M abbraccia una fetta di popolazione che va dai 4 ai 16 anni e rappresenta una nuova generazione di influencer i cui profili sono gestiti insieme a mamma e papà.

Il successo di Charlotte M, giovanissima influencer toscana, è esploso su YouTube nel 2015, dopo aver pubblicato un video (con l’approvazione della mamma) in cui mostra come trasformarsi in una sirenetta (con l’aiuto di una pozione magica): da quel momento, il percorso è stato tutto in discesa per la giovane influencer. Il suo canale ad oggi può contare su milioni di visualizzazioni e oltre 600mila iscritti.

Ma di cosa parla Charlotte M nei suoi contenuti? Temi comuni, che l’avvicinano ai ragazzini che la seguono, ma pubblica anche filmati divertenti che puntano all’intrattenimento più allegro e sbarazzino. Il successo su Instagram è arrivato due anni dopo, la prima foto la ritrae in spiaggia: ad oggi, Charlotte M ha quasi 75mila follower. Il boom e la consacrazione al mondo del web è poi arrivato con TikTok, dove balla e recita per i suoi 450mila seguaci. Non contenta, Charlotte M ha anche scritto un libro, “Un’estate al college infestato”, pubblicato in Italia da Rizzoli il 12 maggio 2020; poi ha ritagliato uno spazio anche per la musica, pubblicando il suo primo brano intitolato “I love you”.

Charlotte ha anche un sito web con un lato e-commerce dove è possibile acquistare i suoi gadget. Un grande fenomeno social tutto made in Italy.

