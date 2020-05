Cannavacciuolo riapre il ristorante (ma solo d’asporto): ecco quanto costa il menù take away dello chef

Antonino Cannavacciuolo ristoranti, il menù d’asporto

Proprio come il collega Carlo Cracco, anche Antonino Cannavacciuolo sta organizzando la riapertura delle sue attività dopo l’emergenza sanitaria del Coronavirus e, in attesa di sapere quando riaprirà il ristorante nella lussuosissima Villa Crespi di Orta San Giulio, lo chef campano ha messo a disposizione dei suoi fedeli clienti la possibilità di ordinare le ricercate pietanze degli altri suoi ristoranti, il Bistrot di Torino e il Bistrot di Novara.

Ma quanto costa il servizio delivery e take away dei ristoranti dello chef Antonino Cannavacciuolo? I prezzi del menù “Lo chef a casa tua” del Bistrot di Torino è di 55 euro (vedi foto) ma si può optare anche per le singole portate à la carte. Il Bistrot di Novara, invece, offre solo consegne a domicilio in città e in alcuni comuni limitrofi. I piatti dello street food di Cannavacciuolo partono da 2 euro. Il prezzo dei dolci, invece, è di 5 euro.

