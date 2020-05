Fase 2, Carlo Cracco riapre il ristorante di Milano: ecco quanto costa il menù d’asporto dello chef

Tra i ristoranti che hanno riaperto con la Fase 2 c’è anche quello di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, ovviamente offrendo solo servizio delivery o take away. Per questa fase di emergenza Coronavirus, il celebre chef ha ideato un nuovo menù pranzo da asporto pensato per il weekend.

Quanto costa il menù d’asporto di Cracco?

Il menù d’asporto del ristorante di Carlo Cracco per il weekend comprende un antipasto, un primo, un secondo e un dessert. Il prezzo? 75 euro a persona. Aggiungendo al menù anche un aperitivo a base di salumi abbinati a una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato il prezzo sale a 117 euro. Il servizio delivery offre anche la possibilità di ordinare un menù alla carta per un ordine minimo di 20 euro.

Menù d’asporto Carlo Cracco piatti

APERITIVO

Una selezione di salumi abbinati ad una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato

Culatello di Zibello Spigaroli 36 mesi

Coppa Lunga della Bassa Spigaroli

Filoncino di pane al lievito madre 150gr

Prosecco Superiore Brut Millesimato 2018 – BiancaVigna

PRANZO

Quattro portate ideate e realizzate dallo Chef Carlo Cracco, da gustare direttamente a casa vostra.

ANTIPASTO: Noci di capesante dorate, zuppetta di pomodoro e olive verdi, capperi fritti e sedano.

PRIMA PORTATA: Cannelloni d’astice e salsa al basilico

SECONDA PORTATA: Medaglione di vitello arrosto al tartufo nero, timballo di rape e patate. Patè di fegato grasso in gelatina.

DESSERT: Monoporzione Mamma Mia: dessert al mascarpone, frutto della passione e mandorle.

Festa della Mamma, la torta di Carlo Cracco

Cracco nel suo menù propone anche la torta per la festa della mamma di domenica 10 maggio realizzata con farina di mandorle, gocce di cioccolato fondente e gianduia al latte. Insieme alla torta si può acquistare anche un kit per cimentarsi in cucina. La spedizione è valida in tutta Italia. Il prezzo è di 29 euro.

