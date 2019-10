Chiamami col tuo nome, il sequel “Cercami” è in libreria

André Aciman ha scritto il sequel di Chiamami col tuo nome: 12 anni dopo esce in libreria Cercami (titolo originale Find me).

A raccontare questa volta è Samuel, il padre di Elio, in quello che Aciman in un’intervista a Time definisce “un seguito diverso da quelli a cui siamo abituati”.

Il nuovo romanzo “Find Me” non prende semplicemente le fila dal punto in cui “Chiamami col tuo nome” si è concluso, ma riempie i vuoti dell’ultimo capitolo che aveva preannunciato in brevi scene i venti anni successivi all’estate trascorsa da Elio e Oliver nella campagna italiana. Cercami si sviluppa in quattro capitoli: “Tempo”, “Cadenza”, “Capriccio” e “Da Capo”.

“Quei personaggi non mi hanno mai abbandonato”, ha spiegato lo scrittore al magazine statunitense: “È stato meraviglioso passare tempo con loro quando erano giovani ed è ancora meraviglioso essere di nuovo con loro e scoprire anni dopo che non sono veramente invecchiati di molto”.

Il sequel di Call me by your name comincia con Samuel che parla con Miranda, la giovane donna del treno di cui si innamora. Il padre di Elio nel sequel è infatti un uomo separato. Nel secondo capitolo il protagonista è Elio che racconta la sua infatuazione a Parigi con un uomo, Michel, due volte più vecchio di lui. “Capriccio” va a trovare Oliver ormai 40enne, infelicemente sposato con figli a New York, mentre Elio torna in “Da Capo”, il capitolo conclusivo.

Ora non ci resta che attendere il sequel anche al cinema.

