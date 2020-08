Burioni blasta Massimo Boldi: “Non fa ridere”

Polemica social tra il virologo Roberto Burioni e l’attore comico Massimo Boldi. Colpa di un post pubblicato su Facebook da quest’ultimo, che se la prende con i “potenti padroni del pianeta” che “vogliono terrorizzare il mondo” obbligando il popolo a “tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill”. “Non fa ridere”, commenta lapidario Burioni. “Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti”.

Ma cosa aveva scritto esattamente Boldi? Di seguito il testo integrale del suo post (pubblicato il 20 agosto) che sembra dare una lettura negazionista all’emergenza Coronavirus. “Stiamo vivendo un mondo che NON va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill, forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui…il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere là malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre. Lo dico e lo ripeto Ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2000 anni”.

Il post in questione è diventato in poche ore virale, generando migliaia di commenti e condivisioni. Tanto da spingere Burioni a intervenire e “blastare” Boldi.

