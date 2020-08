Il tenore Andrea Bocelli ha scelto la meraviglia di Portonovo, nei pressi di Ancona, per trascorrere le vacanze con la famiglia. Lì si è recato a bordo di uno yacht con la moglie Veronica e la famiglia. Ad accompagnare i Bocelli un entourage di 20 persone. Nella foto ricordo con l’artista tutto lo staff indossa la mascherina tranne Bocelli. D’altronde lui stesso aveva dichiarato di aver già avuto il Coronavirus: “Siamo stati contagiati tutti in famiglia con tanto di febbre seppur bassa, starnuti e tosse”.

E sempre lui era stato bersagliato sui social per avere detto: “Conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C’è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito”. Poi però il tenore aveva chiesto scusa: “Non volevo offendere chi è stato colpito dal Covid”.

Qualche giorno fa, sempre Bocelli, era stato ripreso mentre aveva tenuto in piccolo concerto improvvisato alle Isole Tremiti. In un video, finito sul web, Bocelli era circondato da un pubblico senza mascherina e si intrattiene a suonare in compagnia delle donne che stavano tenendo uno spettacolo in strada.

