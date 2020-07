Non fa espressamente il suo nome, ma il riferimento ad Andrea Bocelli, nell’ultimo tweet di Fedez, è lampante. Il marito di Chiara Ferragni sembra proprio non aver apprezzato le parole pronunciate oggi dal tenore durante il convegno al Senato dei “negazionisti del Covid”. E il suo attacco social a Bocelli riceve in pochi minuti migliaia di condivisioni e commenti.

Nel mirino di Fedez c’è in particolare una, tra le contestatissime affermazioni di oggi del cantante lirico: “Non ho conosciuto nessuno che è finito in terapia intensiva per il Coronavirus, dunque non capisco tutta questa gravità”.

Su Twitter Fedez va all’attacco. E scrive: “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh”.

Da notare che durante il lockdown Fedez (con Chiara Ferragni) e Bocelli hanno tenuto insieme una serie di dirette Instagram per raccogliere fondi destinati all’ospedale di Camerino, in provincia di Macerata. Poi, però, il tenore – che fra l’altro è stato contagiato in prima persona dal Coronavirus (ora è guarito) – è passato tra le fila dei “negazionisti”. Le sue affermazioni di oggi contro il lockdown (“mi sono sentito offeso come cittadino”) sono diventate virali e sono state duramente criticate da molti sui social, anche tra i suoi fan. E anche Fedez non lo ha perdonato.

Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh pic.twitter.com/v5px9Pfosw — Fedez (@Fedez) July 27, 2020

