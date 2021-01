Put Bernie Sanders Anywhere

È già un meme Bernie Sanders. L’immagine del senatore del Vermont seduto su una sedia, imbacuccato nella sua giacca a vento e nei suoi guanti fatti di lana e plastica riciclata (da ieri ricercatissimi) è diventata iconica. Bernie Sanders, con quell’aria di uno che avrebbe avuto di meglio da fare, ha rubato la scena al presidente Joe Biden, suo “rivale” democratico nella corsa alle primarie, proprio nel giorno del giuramento. E così, dopo il tam tam dei social per sapere dove Sanders avesse comprato quei guanti (si è scoperto poi che gli sarebbero stati regalati due anni fa da Jen Ellis, un’insegnante del suo stato) è nato anche l’esilarante sito “Put Bernie Anywhere“, “inserendo un indirizzo Bernie apparirà lì”. Un portale (geniale) che consente di posizionare Bernie Sanders in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi indirizzo possibile. Prova qui. La divertente trovata è stata creata da Nick Sawhney e si basa sui frame di Google Maps. La notizia la riporta Giornalettismo.

