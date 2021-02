Usa, ballerina riceve le prime scarpette da punta uguali al tono della sua pelle

La reazione della ballerina Kira Robinson che mostra le sue scarpette da punta abbinate al colore della sua pelle è diventata virale. La 18enne studentessa di danza classica ha condiviso il video con i suoi 86mila follower di TikTok. Il filmato ha raggiunto quasi un milione e mezzo di visualizzazioni. Nel video, Kira Robinson racconta ai suoi follower come in passato abbia dovuto coprire le scarpette da punta con il fondotinta per renderle uguali al tono della sua pelle. “Ho ricevuto molti commenti sul mio TikTok su come la rappresentazione sia super necessaria nel mondo della danza e su come molte persone non ce l’hanno o non lo vedono spesso”, ha detto la ballerina.

