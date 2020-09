“Non ce n’è Coviddi? Stavo scherzando”: il dietrofront di Angela da Mondello | VIDEO

Dietrofront di Angela da Mondello: “Non ce n’è Coviddi? Stavo scherzando”

“Non ce n’è Coviddi? Stavo scherzando”: Angela Chianello, meglio conosciuta come Angela da Mondello, stupisce tutti e con un video pubblicato sul suo account Instagram fa dietrofront sulla dichiarazione che, tra il serio e il faceto e soprattutto tra mille polemiche, l’ha resa famosa nel nostro Paese. “Buongiorno ragazzi – ha detto la signora ai suoi oltre 180mila follower -, mi potete dire che sono incoerente, mi potete dire la qualsiasi. Ma oggi l’unico mio messaggio è dire che il Covid c’è: indossiamo la mascherina e pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando, spontaneamente, ho detto che il Covid non c’è, ma adesso siamo messi male. Io ci ho sempre creduto. Abbiamo scherzato e abbiamo riso. Anche altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno le ha mai criticate. Ho fatto il gioco io, ho detto quella frase io e tutti a tirarmi i sassi. Comunque, un consiglio: mettiamoci la mascherina e usiamo le precauzioni giuste”.

Sembrano dunque lontanissimi i tempi in cui Angela Chianello, sulle spiagge di Mondello, lanciava il suo slogan a favore di telecamera. Adesso, visto anche l’aggravarsi della situazione contagi da Coronavirus in Italia (e magari anche le tantissime polemiche che l’hanno coinvolta per il messaggio assolutamente sbagliato che ha mandato in tutta Italia), anche per la signora siciliana è tempo di responsabilità. “Ho avuto sempre paura – ha aggiunto – e l’ho ripetuto tante volte. So che criticherete anche questo video, ma chi se ne frega. Quello che dico arriva dal profondo del mio cuore: Dio ci liberi da questo brutto virus”.

