Angela da Mondello risponde alle accuse dopo la denuncia: “Non ho fatto niente di illegale”

“Non ce n’è, non ce n’è” da tormentone dell’estate è diventata una canzone e l’artefice è Angela Chianello, da Mondello. Per girare la videoclip della sua canzone, Angela è stata multata perché nessuno del gruppo (circa 20 persone) indossava la mascherina né ha rispettava il distanziamento sociale, ma Angela – divenuta popolare anche grazie allo spazio che Barbara d’Urso le ha riservato nei suoi salotti – ha replicato duramente in una diretta Instagram scagliandosi contro chi ha voluto polemizzare contro di lei.

Dopo essere stata convocata in commissariato per quel video del 7 novembre, Angela torna sui social e spiega: “Tutti hanno detto che sono stata arrestata, che sono andata in carcere. La dovete smettere di criticarci, non sono stata arrestata, ma multata per la mascherina. Va bene, qual è il problema?” s’interroga Angela. “Ho le spalle larghe per affrontare tutto e tutti”. Riguardo il video, Angela ha spiegato: “Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto a norma di legge, non abbiamo ucciso nessuno, non abbiamo fatto nulla di illegale. Multati per la mascherina? certo, mi assumo le responsabilità perché quando siamo sul set non possiamo tenere le mascherine, ma le mettiamo subito dopo”.

La signora da Mondello si è poi rivolta alle critiche che alcuni artisti le hanno rivolto per la sua canzone. “Siete solo persone invidiose, avete detto di tutto e di più, io non sono come voi, non ho mai buttato fango sulle persone per avere notorietà, ma vi dico grazie, perché su questa cosa ci rido”.

La multa è rivolta non solo ad Angela ma anche al suo web manager. Inoltre, come spiega il Giornale di Sicilia, i carabinieri hanno chiuso un autolavaggio della zona adibito a luogo della registrazione. “È scattata la chiusura per 5 giorni e la sanzione amministrativa di 400 euro per violazione della normativa anti-Covid”.

