Gli amanti di Auschwitz: si innamorano nel lager e si rincontrano dopo 72 anni a New York

Gli amanti di Auschwitz

David Wisnia e Helen Spitzer si sono conosciuti e innamorati nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1943. Un amore fortissimo che ha affrontato e superato le più orribili atrocità naziste. E il tempo. Lui aveva 17 anni, lei 25. Entrambi ebrei, lui polacco e lei slovacca. I due “amanti di Auschwitz” sono entrambi sopravvissuti e si sono ritrovati dopo 72 anni a New York.

A riportare la loro incredibile storia è il New York Times. David Wisnia, ormai 90enne, rivede la sua “Zippi”, così chiamava la sua amata Helen Spitzer, dopo 72 anni. I due, quando ancora si trovavano ad Auschwitz, si erano giurati amore eterno e si erano promessi di rincontrarsi se sopravvissuti all’orrore del lager. La promessa era quella di rivedersi a Varsavia. Invece i due amanti sono diventati entrambi americani e si sono rincontrati a New York nel 2016.

“Erano passati 72 anni dall’ultima volta che aveva visto la sua ex ragazza. Aveva sentito che era in cattive condizioni di salute, ma sapeva ben poco della sua vita”, riporta il New York Times.

