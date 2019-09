Goki Sushi Experience: il primo all you can eat di qualità a Roma

Se ogni volta che sentite parlare di sushi all you can eat rabbrividite al pensiero di un pesce scadente a poco prezzo, il nuovo locale Goki Sushi Experience a Roma potrà farvi ricredere.

Niente più paura di abbuffarsi con del sushi di cui non si è certi della qualità e della provenienza quindi. Il ristorante all you can eat di via Piave è definito “di livello” proprio per la qualità dei suoi prodotti, e il prezzo non è nemmeno troppo lontano da quello che siamo abituati a spendere nei soliti locali a portate illimitate.

Il Goki Sushi Experience è un ristorante giapponese fusion. Tra le specialità vanta: spaghetti alla piastra con frutti di mare, Tempura Hoso Maracuja, Tempura di Salmone e il Wuyi Tataki.

Ma la qualità non è data solo dal cibo, anche la location è “di livello”. Ambientazione floreale e nipponica, in un locale disposto su più livelli.

Non solo bello e prestigioso, ma anche moderno. Al Guki Sushi Experience è possibile ordinare anche tramite iPad.

Goki Sushi Experience, il menù

Il menù di questo nuovo ristorante è composto da diversi sezioni. Oltre ai classici roll, uramaki, tartare, nigiri ci sono anche le specialità sopracitate come gli spaghetti alla piastra e ai frutti di mare, la Tempura Hoso Maracuja, il Royal Goki Roll, l’Anguilla Roll, la Tempura di Salmone ed il Mochi Misto.

Il piatto più rappresentativo del ristorante è il manzo scottato con salsa Goki con sesamo e riso.

Goki Sushi Experience, il prezzo dell’all you can eat “di livello”

Ma arriviamo al dunque. Quanto potrà costare un sushi all you can eat di qualità? A chi pensa subito a prezzi proibitivi è sulla cattiva strada.

Il prezzo compete con i classici ristoranti giapponesi fusion dalle portate illimitate. A pranzo il costo si aggira intorno ai 15 euro (sashimi incluso) e ai 23 a cena.

Esiste anche il menù business a 10 euro comprensivo di antipasto, primo o secondo, maki e acqua.

Goki Sushi Experience, il proprietario

Il proprietario è Erik Lu, è il primo ristorante che apre, ma la sua famiglia ha un’esperienza nel settore di 20 anni. “Abbiamo deciso di aprire il locale al centro di Roma dove il flusso di turisti è elevato in modo da rendere più semplice il raggiungimento anche senza macchina” ha spiegato a Roma Today.

L’inaugurazione del ristorante è prevista per il 27 settembre dalle 19 alle 22 con aperitivo sushi e drink offerto dal locale. Musica e dj set + cocktail bar con bartender per cocktail.

