Affitti brevi: il video corso che insegna a trasformare la propria casa in un business
Trasformare la propria abitazione in una fonte di reddito stabile, gestita in modo professionale e organizzato, oggi è un obiettivo alla portata di tutti.
Nel panorama in continua evoluzione degli affitti brevi, nell’ottica di migliorare la qualità diffusa di una pratica spesso improvvisata, nasce un nuovo video corso online dedicato a chi desidera imparare a valorizzare il proprio immobile e a gestirlo con metodo, competenza e attenzione ai dettagli.
Il corso (Qui tutte le info), dal titolo “Come diventare un Host 5 stelle” creato dall’azienda da Celeste Lai creatrice della realtà Celeste’s Place , azienda che si occupa di gestione di immobili di lusso, propone un approccio concreto e strutturato per guidare i proprietari passo dopo passo nella trasformazione della casa in un’attività redditizia, senza improvvisazione e con una visione professionale dell’ospitalità.
Quattro sezioni, un unico obiettivo: la qualità
Il percorso formativo si articola in quattro moduli principali, ognuno dedicato a un aspetto chiave della gestione di un affitto breve.
La particolarità del corso è la sua modularità: ogni sezione può essere seguita singolarmente o come parte di un programma completo.
- Gli Spazi: come organizzare e valorizzare gli ambienti per renderli funzionali, accoglienti e in linea con le aspettative dei viaggiatori di oggi.
- Le Forniture: la scelta intelligente di dotazioni e dettagli che migliorano l’esperienza dell’ospite e riducono le problematiche di gestione.
- Le Pulizie: standard, strumenti e strategie per garantire ambienti impeccabili e recensioni positive, elemento decisivo nel mondo dell’ospitalità.
- L’Accoglienza: comunicazione, empatia e organizzazione per offrire un servizio che si distingue e fidelizza gli ospiti.
Un approccio professionale all’ospitalità domestica
Sempre più persone scelgono di affittare la propria casa per brevi periodi, ma fare ospitalità in modo professionale richiede competenze precise.
Questo corso nasce proprio con l’obiettivo di colmare quel vuoto formativo spesso presente tra chi si affaccia per la prima volta al settore e chi desidera migliorare i propri risultati.”