Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:13
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Costume
Costume

Affitti brevi: il video corso che insegna a trasformare la propria casa in un business

Immagine di copertina
di Giorgio Del Re

Trasformare la propria abitazione in una fonte di reddito stabile, gestita in modo professionale e organizzato, oggi è un obiettivo alla portata di tutti.
Nel panorama in continua evoluzione degli affitti brevi, nell’ottica di migliorare la qualità diffusa di una pratica spesso improvvisata, nasce un nuovo video corso online dedicato a chi desidera imparare a valorizzare il proprio immobile e a gestirlo con metodo, competenza e attenzione ai dettagli.

Il corso (Qui tutte le info), dal titolo “Come diventare un Host 5 stelle” creato dall’azienda da Celeste Lai creatrice della realtà Celeste’s Place , azienda che si occupa di gestione di immobili di lusso, propone un approccio concreto e strutturato per guidare i proprietari passo dopo passo nella trasformazione della casa in un’attività redditizia, senza improvvisazione e con una visione professionale dell’ospitalità.

Quattro sezioni, un unico obiettivo: la qualità

Il percorso formativo si articola in quattro moduli principali, ognuno dedicato a un aspetto chiave della gestione di un affitto breve.
La particolarità del corso è la sua modularità: ogni sezione può essere seguita singolarmente o come parte di un programma completo.

  • Gli Spazi: come organizzare e valorizzare gli ambienti per renderli funzionali, accoglienti e in linea con le aspettative dei viaggiatori di oggi.
  • Le Forniture: la scelta intelligente di dotazioni e dettagli che migliorano l’esperienza dell’ospite e riducono le problematiche di gestione.
  • Le Pulizie: standard, strumenti e strategie per garantire ambienti impeccabili e recensioni positive, elemento decisivo nel mondo dell’ospitalità.
  • L’Accoglienza: comunicazione, empatia e organizzazione per offrire un servizio che si distingue e fidelizza gli ospiti.

Un approccio professionale all’ospitalità domestica

Sempre più persone scelgono di affittare la propria casa per brevi periodi, ma fare ospitalità in modo professionale richiede competenze precise.
Questo corso nasce proprio con l’obiettivo di colmare quel vuoto formativo spesso presente tra chi si affaccia per la prima volta al settore e chi desidera migliorare i propri risultati.”

Giorgio Del Re
.
Ti potrebbe interessare
Costume / Luce e gas green: vantaggi economici e ambientali
Costume / Come ottenere una certificazione MIUR valida: la guida ai corsi riconosciuti
Costume / A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
Ti potrebbe interessare
Costume / Luce e gas green: vantaggi economici e ambientali
Costume / Come ottenere una certificazione MIUR valida: la guida ai corsi riconosciuti
Costume / A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Costume / Carlo Cracco: "Dopo Masterchef ero diventato pericoloso"
Costume / Vince il premio Nobel per la Medicina ma non risponde al telefono perché crede sia spam
Costume / Vince il premio Nobel per la Medicina ma non lo sa perché è in vacanza
Costume / Gaming, mobile protagonista: dai dati ai settori maggiormente coinvolti
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Costume / Chiede cinque numeri a ChatGPT e vince 150mila dollari alla lotteria
Ricerca