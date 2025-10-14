Affitti brevi: il video corso che insegna a trasformare la propria casa in un business

Trasformare la propria abitazione in una fonte di reddito stabile, gestita in modo professionale e organizzato, oggi è un obiettivo alla portata di tutti.

Nel panorama in continua evoluzione degli affitti brevi, nell’ottica di migliorare la qualità diffusa di una pratica spesso improvvisata, nasce un nuovo video corso online dedicato a chi desidera imparare a valorizzare il proprio immobile e a gestirlo con metodo, competenza e attenzione ai dettagli.