Non c’è più tempo. Restaurare la natura è la grande sfida del prossimo futuro. Non se ne parla a sufficienza, eppure i sempre più frequenti fenomeni estremi, come frane e alluvioni, sono un chiaro campanello d’allarme che non è ormai possibile ignorare. Intervenire al più presto conviene a tutti, perché prevenire oggi l’impatto del cambiamento climatico costa meno che agire in emergenza domani. Serve un non più rinviabile investimento strutturale, e al tempo stesso culturale, per migliorare le condizioni nelle quali viviamo, e soprattutto in cui vivranno le generazioni future. Bisogna intervenire, dunque, per quanto meno mitigare le conseguenze del climate change.

L’estate che ci siamo da poco lasciati alle spalle è stata drammatica. In Europa, da giugno ad agosto, sono state stimate 50.391 morti legate al caldo in 854 aree urbane analizzate in 30 Paesi, secondo due prestigiosi studi pubblicati sulla rivista Nature Health. Quella del 2026 è stata, spiegano gli esperti, l’estate più letale mai registrata nel Vecchio Continente a causa delle alte temperature. Di questi decessi, circa 32.619 (il 65%) sono direttamente attribuibili al cambiamento climatico causato dalle attività umane. In questo contesto, l’Italia detiene un triste primato, essendo il Paese europeo con il maggior numero assoluto di vittime, oltre 13mila decessi stimati nelle città analizzate, di cui quasi 9mila legati alla crisi climatica.

Si tratta di un esempio lampante e preoccupante del fatto che servono soluzioni urgenti basate sulla natura per poter far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e rafforzare la resilienza di tutti gli ecosistemi, da quelli urbani e agricoli a fiumi, boschi e ambienti marini e costieri.

L’urgenza di ripristinare la natura

Eppure anche tra i cittadini più attenti alle sorti del Pianeta e sensibili ai temi legati al cambiamento climatico, in pochi considerano l’importanza e le opportunità legate al ripristino degli habitat e degli ecosistemi naturali. Significa rigenerare le funzionalità di un ambiente degradato per potenziare i servizi fondamentali come la regolazione climatica, la mitigazione dei rischi naturali, l’impollinazione, la qualità dell’aria e delle acque e la biodiversità.

Un’interessante fotografia viene offerta in tal senso dall’Eurobarometro sugli atteggiamenti degli europei sull’ambiente del 2024, uno dei principali strumenti informativi promossi dalla Commissione europea per conoscere l’opinione dei cittadini dell’Unione su una serie di tematiche di interesse generale.

Alla domanda se le questioni ambientali abbiano un effetto diretto sulla salute e sulla vita quotidiana delle persone, il 78% degli europei ha dichiarato di essere completamente (36%) o abbastanza (42%) d’accordo. Per gli italiani questa percentuale è addirittura superiore alla media di dieci punti (88%).

Alla domanda sulle azioni che gli europei ritengono più efficaci per contrastare i problemi ambientali, la più citata (58%) è stata la diffusione dell’economia circolare, seguita dalla messa in commercio di prodotti Ue che non danneggino l’ambiente (55%), il rispetto delle normative di settore (52%) e, come quarta soluzione, il ripristino della natura (49%). Nel nostro Paese il ripristino della natura è citato soltanto come settima azione (38%): ciò non significa che manchi una sensibilità, ma che tra i nostri connazionali il ripristino non è ancora percepito come una leva strategica per il miglioramento dell’ambiente nel quale viviamo, mentre viene preferita una maggiore efficacia normativa.

Considerazioni analoghe emergono dalla domanda sulle priorità che l’Unione dovrebbe darsi per proteggere la natura. Gli italiani credono che la prima preoccupazione dell’Ue debba essere quella di rafforzare la legislazione e di farla rispettare (47%), poi di progettare infrastrutture ambientalmente sostenibili (45%) e solo come terza opzione quella di ripristinare la natura (39%).

La Nature Restoration Law e gli obiettivi europei

Un importante passo in avanti è stato compiuto nel 2024 con l’approvazione della Nature Restoration Law, il regolamento europeo sul ripristino della natura, che per la prima volta impone agli Stati membri di agire per recuperare attivamente gli ecosistemi degradati – come foreste, fiumi, zone umide, mari, suoli e aree urbane -, superando la sola logica della conservazione passiva.

Bisogna ricordare infatti che piantare alberi, depavimentare le superfici impermeabilizzate per creare suoli drenanti e aumentare gli spazi naturali rende le città più fresche, più vivibili e più attrattive, oltre che più capaci di affrontare ondate di calore ed eventi estremi.

Il ripristino della natura, è bene sottolinearlo, non è soltanto una questione ambientale: è una leva concreta per prendersi cura del territorio, migliorare il paesaggio e valorizzare i luoghi anche in chiave turistica. Sentieri, aree umide, boschi, fiumi, coste ma anche le città possono diventare più belli e fruibili: dove la natura è rigenerata, la qualità dell’esperienza dei luoghi migliora, con evidenti benefici anche per le economie locali, stimolando il turismo sostenibile e un presidio consapevole del territorio.

Il Regolamento europeo sul ripristino della natura impone agli Stati degli obiettivi vincolanti, secondo un preciso timing. Innanzitutto, ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’Ue entro il 2030, per poi estendere il ripristino a tutti gli ecosistemi che ne hanno bisogno entro il 2050. Per gli habitat in cattivo stato di conservazione sono fissate tre tappe vincolanti: almeno il 30% va ripristinato entro il 2030, il 60% per il 2040, il 90% entro il 2050. Un’esigenza che nasce dal fatto che oltre l’80% degli habitat europei si trova in cattivo stato di conservazione: ciò comporta non solo problemi a livello climatico, ma evidenti effetti negativi anche sulla sicurezza alimentare e sulla salute, oltre ad aumentare il rischio di disastri naturali. Tra gli altri obiettivi, il regolamento prevede di ripristinare almeno 25mila chilometri di fiumi a corso libero e le torbiere prosciugate, oltre a evitare, entro il 2030, una perdita netta della superficie complessiva degli spazi verdi urbani e della copertura arborea urbana rispetto ai livelli del 2024.

È bene capire che il successo della Nature Restoration Law riguarda tutti da vicino. L’impatto di questi interventi, infatti, rappresenta una scommessa importante per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni.

Il nodo italiano e il Piano Nazionale di Ripristino

Ogni Stato membro era tenuto a presentare alla Commissione europea, entro il primo settembre 2026, una prima bozza del proprio Piano Nazionale di Ripristino (PNR), con cui spiegare quali siano priorità, azioni, costi e relative fonti di finanziamento del progetto fino al 2050.

Per supportare l’attuazione tempestiva e ambiziosa del regolamento europeo, Lipu, Touring Club Italiano e WWF Italia hanno avviato il progetto “Obiettivo Ripristino Natura”, sostenuto da Fondazione Cariplo. Per quanto riguarda l’Italia, il nostro Paese ha avviato un percorso importante per tutelare e recuperare gli ecosistemi degradati. Ma secondo numerose associazioni ambientaliste come WWF Italia, Greenpeace, Legambiente e Lipu, la bozza del Piano Nazionale di Ripristino della Natura, inviata dall’Italia alla Commissione europea, è considerata ancora insufficiente e poco ambiziosa. Si tratta, spiegano, di un Piano basato soprattutto sulle misure già esistenti, in cui manca una chiara strategia di fondo e la capacità di delineare nel dettaglio le azioni e le risorse necessarie per affrontare le sfide del ripristino ecologico e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

Con il progetto “Obiettivo Ripristino Natura”, WWF Italia, Lipu e Touring Club Italiano chiedono dunque che il nostro PNR non rimanga un mero documento programmatico, ma diventi uno strumento operativo, con impegni verificabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi europei di ripristino della natura.

Conservazione della natura e ripristino ecologico di un ambiente già degradato devono procedere a braccetto. Il vero obiettivo, infatti, è recuperare il funzionamento dell’ecosistema: biodiversità, qualità dell’acqua e del suolo, relazioni tra le specie, capacità di rigenerarsi e resistenza agli eventi climatici.

Dal Po ai Campi Flegrei: i cantieri della rigenerazione

Ripristinare la natura, insomma, è doveroso, e soprattutto è possibile. Proviamo ad analizzare alcuni dei casi più virtuosi. Grazie ai fondi del PNRR, ad esempio, è stato finanziato il progetto di Rinaturazione dell’area del Po, per ridurre l’artificialità dell’alveo del fiume su 37 chilometri, riforestando 337 ettari, contrastando la proliferazione di specie invasive e migliorando la connettività ecologica. Eppure non mancano le criticità. Secondo un report del WWF Italia, dei 56 interventi programmati per il ripristino ecologico del Po, soltanto 13 risultano realizzati. Per il progetto, l’Ue aveva messo a disposizione dell’Italia 357 milioni di euro stanziati dal PNRR, ma al momento sarebbero stati impiegati solo circa 200 milioni. Un quadro che evidenzia la distanza tra le risorse messe a disposizione e la capacità di tradurle in interventi concreti sul territorio. La gestione di un progetto di ripristino su un sistema fluviale ampio e complesso come quello del Po richiede infatti competenze tecniche e scientifiche, una governance chiara e una collaborazione costante tra amministrazioni, comunità locali e soggetti coinvolti nella gestione del territorio.

Tra i progetti gestiti dal WWF Italia e dalla Lipu, particolarmente interessante è quello nell’Oasi WWF di Valle Averto, nella laguna sud di Venezia. L’intervento ha puntato al recupero di circa 78 ettari di ambienti naturali, riguardando in particolare due habitat di eccezionale valore: le paludi calcaree e le foreste alluvionali, minacciate dalle pressioni umane e dai cambiamenti climatici. Tra le azioni figurano la messa a dimora di oltre 30mila piante autoctone, il miglioramento della gestione delle acque e il contenimento di alcune specie invasive. Un altro esempio che merita di essere conosciuto riguarda il ripristino dell’Oasi WWF Cratere degli Astroni, nell’area dei Campi Flegrei. L’intervento ha permesso di risanare 20 ettari di habitat boschivi danneggiati dagli incendi del 2017 e del 2022, attraverso la stabilizzazione dei versanti, la reintroduzione di specie autoctone, la creazione di prati fioriti per gli impollinatori e la piantumazione di circa 3.000 alberi.

Emblematico il percorso portato avanti nella Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo, in provincia di Siracusa, affidata alla gestione della Lipu. Istituita nel 2000 in un’area segnata da decenni di attività industriali e abbandono, la riserva è stata progressivamente trasformata in un’oasi di biodiversità. Tra gli interventi più significativi, la rimozione dell’oleodotto che attraversava le saline e la realizzazione di isole artificiali, che hanno favorito il ritorno e la nidificazione di diverse specie. Nel 2015 è arrivato anche un risultato storico: la prima nidificazione del fenicottero in Sicilia. Una rigenerazione ancora in corso, che guarda al futuro con nuovi progetti di riconversione di aree industriali dismesse e lungimiranti interventi di riqualificazione.

Il ripristino della natura, in definitiva, non è un costo da evitare, ma un investimento indispensabile per la sicurezza dei territori e la qualità della vita, nonché uno strumento fondamentale per costruire un futuro sostenibile per noi e per il nostro Pianeta.