Greta Thunberg a Torino

Greta Thunberg attesa a Torino. È la stessa attivista ad annunciarlo su Twitter, dopo aver anticipato la sua decisione ai ragazzi torinesi di Fridays for future. La giovane che da mesi si batte per l’ambiente in queste ore è a Madrid e ha deciso di fare tappa nel capoluogo piemontese durante il suo viaggio di ritorno in Svezia, dove vive.

Il commento di Greta Thunberg al riconoscimento del Time

Intanto, dopo la decisione del Time di nominarla “Persona dell’anno 2019” è arrivato il commento di Greta Thunberg.

L’attivista svedese, che si trova a Madrid per la conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite, ha confessato di essere “un po’ sorpresa”.

La sedicenne, poi, ha dedicato il riconoscimento a tutti i giovani attivisti che, come lei, stanno lottando contro i cambiamenti climatici e favore del raggiungimento di zero emissioni.

Greta, poi, ha annunciato che approfitterà del Natale per trascorrere del tempo con la sua famiglia e prendersi una piccola pausa dopo i numerosi impegni che l’hanno vista protagonista nell’ultimo periodo.

“Se non ti prendi delle pause, non sei in grado di andare avanti” ha affermato la giovane svedese mentre lasciava la conferenza di Madrid.

