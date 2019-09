Friday for Future, giornata mondiale per il clima: tutte le foto delle piazze italiane in protesta con Greta

Il 27 settembre in tutta Italia migliaia di ragazzi hanno affollato le piazze delle città italiane nella giornata mondiale del clima: uno sciopero globale lanciato dall’attivista svedese Greta Thunberg. Il “Global Climate Strike” conclude la settimana di mobilitazione sul clima iniziata il 20 settembre, in concomitanza con l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

I giovani attivisti di Fridays for Future stanno organizzando la giornata mondiale per il clima da mesi. Il movimento nato dallo sciopero di Greta Thunberg, che in un venerdì d’agosto del 2018 decise di saltare scuola e di presentarsi di fronte al parlamento di Stoccolma è ormai diffuso in tutte le principali città d’Italia.

Quello di oggi è lo sciopero più grande dopo quello del 15 marzo 2019, quando decine di migliaia di studenti manifestarono per chiedere un preciso programma eliminazione dei combustibili fossili.

A Milano un grande globo di gomma è stato dato alle fiamme per rappresentare la distruzione del pianeta.

In tantissimi sulle scalinate della piazza si sono raccolti intorno al “mondo infuocato” con cartelloni e cori di protesta.

Altri ragazzi, sempre a Milano hanno scavato una buca profonda in Piazzale Baiamonti, nell’area dell’ex Tamoil e hanno piantato un albero per sottolineare il bisogno della città di zone verdi: “Non possiamo accettare che il nostro Comune, dopo aver dichiarato l’emergenza climatica, cementifichi ulteriormente la nostra città. Basta parole… vogliamo fatti”, hanno scritto su Facebook gli attivisti di Fridays for Future Milano.

A Roma Piazza San Pietro, via del Corso, Piazza Venezia sono state invase dall’onda verde dei giovani di Fridays for Future e dei tanti cittadini scesi in strada per manifestare.

Torino è stata invasa dai manifestanti: almeno in 50mila hanno riempito le strade della città e uno scatto che immortala la protesta è persino stato condiviso da Greta Thunberg che sui suoi profili social ha scritto: “Incredibili immagini dall’Italia. Questa è Torino”.

Anche i lungarni di Pisa erano pieni di persone. Il Ponte di mezzo che lega il cuore della città alla zona della stazione si è riempito di ragazzi in protesta e l’accesso alle auto è stato bloccato.

Anche al Sud sono stati in tantissimi, con striscioni, cartelloni e lunghi cortei nelle principali strade della città. Giovanissimi di tutta la regione sono arrivati a Bari per protestare.

Una manifestazione enorme che ha visto la partecipazione di un’impressionante quantità di persone. La settimana di mobilitazione per il clima ha trionfato in tutta Italia con un’ultima giornata di sciopero e i ragazzi di Fridays promettono che molto presto ce ne saranno altre, fin quando non arriverà una risposta politica forte a livello mondiale per salvare la terra dalla distruzione.

Friday for future: milioni di studenti in tutto il mondo in piazza per il terzo sciopero globale per il clima