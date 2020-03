Le spettacolari immagini dell’eruzione del vulcano Merapi in Indonesia | VIDEO

Il vulcano più attivo dell’Indonesia, il Monte Merapi, sull’isola di Giava, ha eruttato il 3 marzo scorso. Cenere e sabbia hanno ricoperto le città circostanti in un raggio di 10 km. L’eruzione ha generato una colonna di cenere alta oltre 6mila metri e, a causa del rischio di colate di lava, le autorità indonesiane hanno vietato l’accesso all’area circostante al vulcano per un raggio di tre chilometri. Per precauzione è stato chiuso anche l’aeroporto internazionale di Solo (Surakarta), a circa 40 km di distanza.

Credit video: @Ayodolan

L’ultima eruzione del vulcano Merapi è stata nel 2010, e provocò la morte di oltre 300 persone. Eruttò anche nel 1994 causando la morte di 60 persone e nel 1930 quando persero la vita circa 1.300 persone.

Credit video: @berandajogja

L’Indonesia, composta da un arcipelago di oltre 17.000 isole e isolotti, conta circa 130 vulcani attivi. Collocata nel “Ring of Fire” del Pacifico, è una zona caratterizzata da una forte instabilità geologica in cui la collisione di placche tettoniche provoca frequenti terremoti e una grande attività vulcanica .

Credit: @kisah_indah_seorang_sopir

