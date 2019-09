Governo news: le ultime notizie di oggi lunedì 9 settembre

GOVERNO NEWS – Ecco tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 9 settembre, sul governo. Dopo il giuramento di Giuseppe Conte e dei 21 ministri, è il giorno della fiducia all’esecutivo alla Camera dei Deputati (qui la diretta sulla giornata a Montecitorio). Il premier espone agli onorevoli il suo programma, che sarà sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle e Lega. Finisce ufficialmente l’esperienza gialloverde con Lega e M5S alla guida del Paese.

GOVERNO PD-M5S, LA DIRETTA LIVE

Qui di seguito tutte le ultime news di oggi, lunedì 9 settembre, sul governo in diretta live, con aggiornamenti in tempo reale:

ore 11,10 – Inizia il discorso di Conte (qui il discorso in diretta).

ore 11,05 – Sta per parlare Conte – I ministri del nuovo governo sono arrivati in aula. Tra pochi minuti avrà inizio l’atteso discorso di Conte sulla fiducia (qui il discorso in diretta).

ore 10,50 – Manifestazione di Fdi e Lega davanti a Montecitorio – Ha avuto inizio davanti alla Camera dei Deputati la annunciata manifestazione di Fratelli d’Italia e Lega contro il governo Conte bis sostenuto da Pd e M5S. La presidente di Fdi, Giorgia Meloni, nei giorni scorsi aveva indetto la mobilitazione denunciando un “inciucione” di Movimento 5 Stelle e Democratici e chiedendo il voto anticipato. Meloni ha spiegato che alla manifestazione non sono schierate bandiere di partito ma solo tricolori “per permettere a tutti gli italiani di partecipare”.

ore 10,35 – Il voto di fiducia al governo Pd-M5S alle ore 19,30 – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà alla Camera dei Deputati per le dichiarazioni programmatiche alle ore 11,00 ma inizierà intorno alle 19.30 a Montecitorio la votazione sulla fiducia al nuovo governo. È quanto ha stabilito in mattinata la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Dopo l’intervento di Conte in Aula ci sarà una sospensione per consentire al premier di consegnare il testo del suo discorso al Senato. Quindi la discussione generale riprenderà alle ore 13,00 e fino alle 17,30. Poi alle 17,45 ci sarà la replica di Conte e quindi le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. Infine il voto di fiducia, alle 19,30.

ore 8,30 – Il retroscena: destra spaccata, Berlusconi con il Pd al tavolo delle riforme – Destra spaccata e Silvio Berlusconi che valuta il dialogo con il Pd sulle riforme. È quanto racconta un articolo di retroscena pubblicato oggi su Repubblica. Secondo quanto spiegato dal quotidiano, uno dei primi risultati del nuovo governo Conte è la frattura tra Forza Italia e Lega, tra il centrodestra sovranista rappresentato da Matte Salvini, Giorgia Meloni e Giovanni Toti, che stamattina scendono in piazza davanti Montecitorio e quello “responsabile” degli azzurri, pronti all’opposizione in aula ma contraria alle barricate.

Berlusconi e i suoi, spiega Repubblica, sono disponibili a dare una mano quando si tratterà di lavorare alle riforme, a cominciare da quella elettorale. Il ritorno ad un sistema proporzionale sarebbe infatti per Fi una garanzia di sopravvivenza politica. Il Cavaliere oggi riunirà i gruppi parlamentari, composti da 103 deputati e 61 senatori, destinati in questa seconda fase della legislatura ad avere un peso importante.

ore 8,20 – Conte alla Camera per la fiducia alle 11 – C’è attesa per il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera. Al centro dell’intervento (in programma alle ore 11,00) ci saranno ovviamente i temi caldi di questi mesi, la legge di Bilancio e le politiche migratorie, ambiente, diritti e riforme, la ricerca di un rapporto più forte con l’Europa e con più voce in capitolo.

Secondo l’ordinamento italiano il governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere per poter rimanere in carica. È per questo che l’iter di formazione e insediamento del nuovo governo richiede la tappa fondamentale del voto di fiducia (qui i dettagli).

In queste ore intanto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, chiede e promette lealtà e un decisivo cambio di rotta “anche dentro il Pd”. Il presidente della Confindustria Boccia raccomanda: “La prima cosa da non fare è quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente”.

la fiducia alla Camera arriva quattro giorni dopo il giuramento di Conte e dei ministri al Quirinale, del 5 settembre, e ad un mese esatto dalla crisi politica scatenata, ad inizio agosto, dal leader della Lega Matteo Salvini. “Qualcosa al governo si è rotto”, disse l’ex vicepremier ed ex ministro dell’Interno dopo la spaccatura della maggioranza sul voto alle mozioni Tav.