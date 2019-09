“Chiara Ferragni ha la gobba”: pioggia di critiche sull’influencer per una foto sul red carpet

Gli haters ancora contro Chiara Ferragni: “Ha la gobba”

Chiara Ferragni ancora sotto attacco: stavolta alla fashion blogger di Cremona viene detto che ha la gobba. Sicuramente la postura dell’influencer più famosa d’Italia non è perfetta, ma in tanti si sono accaniti contro di lei criticando quella che secondo loro sarebbe una vera e propria gobba.

I commenti negativi sono arrivati all’indomani della partecipazione di Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Venezia. Qui la fashion blogger è arrivata per presentare il suo Chiara Ferragni Unposted, il documentario sulla sua vita attesissimo in laguna.

Chiara Ferragni a Venezia. Gli haters: “Hai esagerato con Photoshop?”

Subito dopo il super evento, Chiara Ferragni non ha potuto non condividere con i suoi milioni di followers le emozioni di quella serata. Così, su Instagram, l’influencer ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono sul red carpet veneziano, in tutto il suo splendore.

Ancora una volta, Chiara Ferragni sceglie un abito pazzesco firmato da Maria Grazia Chiuri, della maison francese Dior. Schiena scoperta e scollatura importante, Chiara Ferragni si presenta a Venezia e fa girare la testa a tutti.

O, quasi, perché in molti hanno voluto vedere nella posa della fashion blogger sul tappeto rosso dell’evento qualcosa che non andasse. “Dovresti stare un po’ più dritta con la schiena, è quello che rende brutto il tuo portamento”, suggerisce qualcuno in un commento.

“Ha la lordosi, ormai è tardi: avrebbe dovuto fare ginnastica correttiva da adolescente”, scrive un altro utente consegnando a Chiara Ferragni una vera e propria diagnosi. Qualcuno particolarmente cattivo, invece, scrive: “Si accorcia altrimenti è troppo alta per Fedez”.

Chiara Ferragni, come al solito, non si è fatta minimamente toccare dai commenti negativi, anche perché sotto alle foto incredibili di Venezia la maggior parte dei followers ha espresso tutt’altro parere: “Sei pazzesca”, “Stupenda”, “Chiara sei bellissima, sono emozionata per te”. E ancora: “Tu fai sognare!”, “Sei una fonte di ispirazione”, “L’eleganza fatta persona”. Insomma, ancora una volta Chiara Ferragni ha fatto segno.