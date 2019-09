Chi è Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Pd-M5S

Riccardo Fraccaro è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del nuovo governo Pd-M5S, presieduto da Giuseppe Conte. Il premier ha annunciato la sua nomina oggi, mercoledì 4 settembre, dopo il colloquio di protocollo al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (qui la lista completa dei ministri).

Fraccaro, 38 anni trevigiano ed esponente del Movimento Cinque Stelle, nel precedente governo era ministro per i Rapporti con il parlamento. Nella carica di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio succede al leghista Giancarlo Giorgetti.

Ma chi è Riccardo Fraccaro? Vediamo la sua biografia e il suo curriculum vitae.

Chi è Riccardo Fraccaro: biografia e curriculum vitae

Riccardo Fraccaro è nato a Montebelluna, in provincia di Treviso, il 13 gennaio 1981. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento, ha una compagna da cui ha avuto due figlie. Prima di diventare parlamentare ha lavorato come dipendente di una società energetica.

In una intervista al Corriere della Sera ha confessato che nel 2001 aveva votato per Forza Italia. “Delusissimo sono passato a sinistra, Rosa nel Pugno”, ha spiegato.

Fraccaro si è avvicinato alla politica attiva nel 2010, quando ha partecipato alla fondazione del MeetUp di Beppe Grillo a Trento. Tre anni dopo si è candidato con il M5S alle elezioni politiche ed è stato l’unico eletto pentastellato alla Camera nella circoscrizione trentina.

Nel 2018, alla vigilia delle nuove elezioni, il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, lo ha indicato come futuro ministro per i Rapporti con il parlamento nel caso di governo monocolore M5S.

Alle elezioni Fraccaro è stato sconfitto nel suo collegio uninominale, ma è stato comunque confermato deputato in quanto capolista nel collegio plurinominale del Trentino Alto Adige.

Nel governo sostenuto da M5S e Lega, Fraccaro è stato ministro per i Rapporti con il parlamento e la democrazia diretta. Ora è il nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

