Chi è Enzo Amendola, il nuovo Ministro per gli Affari europei

Enzo Amendola è il Ministro per gli Affari europei del nuovo governo Pd-M5S, presieduto da Giuseppe Conte. Il premier ha fatto il nome dell’esponente Dem oggi, mercoledì 4 settembre, dopo il colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (qui la lista completa dei ministri).

Amendola, 46 anni, napoletano, succede nella carica di Ministro per gli Affari europei al leghista Lorenzo Fontana.

Ma chi è Enzo Amendola? Vediamo la sua biografia e il suo curriculum vitae.

Chi è Enzo Amendola: biografia e curriculum vitae

Enzo Amendola è nato a Napoli, il 22 dicembre 1973. Diplomatosi al liceo scientifico, ha sposato nel giugno del 2013 Karima Moual, giornalista italiana di origini marocchine.

Amendola si è occupato di politica fin da giovanissimo. A 16 anni è stato eletto consigliere dei Democratici di Sinistra per la circoscrizione di Napoli, ancor prima di finire gli studi.

Trasferitosi a Vienna per alcuni anni, nel 1998 è stato eletto vicepresidente IUSY (International Union of Socialist Youth). Ha lasciato la capitale austriaca a malincuore per rientrare in Italia, dove nel 2006 ha iniziato la sua esperienza a capo della segreteria regionale dei Ds campani.

Nell’ottobre 2009, ha vinto le primarie ed è divenuto segretario regionale del Pd fino al 2014. Al contempo, ha ricoperto anche il ruolo di coordinatore della Conferenza dei segretari regionali del Pd.

Nel giugno 2013, il Segretario reggente del Pd Guglielmo Epifani ha scelto Amendola come Coordinatore dei segretari regionali della Segreteria nazionale del Pd, una posizione che ha ricoperto fino al dicembre dello stesso anno.

Il 16 settembre 2014, è diventato Responsabile nazionale del PD con delega agli Esteri nella seconda Segreteria unitaria di Matteo Renzi.

Nel giugno 2018, il Segretario del PD Nicola Zingaretti lo ha scelto come responsabile nazionale agli Esteri. Ora Enzo Amendola è il nuovo Ministro per gli Affari europei del governo Conte bis.

