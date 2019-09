L’ora più buia, il film Premio Oscar di Joe Wright: trama, cast e streaming

Ha vinto due premi Oscar nel 2018 per la categoria di miglior attore e miglior trucco. L’ora più buia è un film storico diretto da Joe Wright, regista conosciuto per Orgoglio e pregiudizio, Espiazione e Anna Karenina.

La pellicola segue le vicende del Primo Ministro della Gran Bretagna, Winston Churchill, agli inizi della Seconda Guerra Mondiale.

La produzione de L’ora più buia è partita nel 2015, quando l’Universal ha annunciato di aver acquisito la sceneggiatura di Anthony McCarten. L’anno seguente è stato scelto il regista, Joe Wright e subito dopo è stato poi scelto l’attore protagonista. In questo film, il Primo Ministro della Gran Bretagna è interpretato da Gary Oldman, icona hollywoodiana.

L’ora più buia film | Trama

Ambientato all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta del Primo Ministro britannico Winston Churchill all’inizio della grande guerra in un momento cruciale per la storia, tra l’armistizio con la Germania nazista e l’intervento del conflitto armato.

Churchill si trova davanti all’avanzata dell’esercito tedesco e all’imminente invasione della Gran Bretagna, così è costretto a decidere se tutelare il paese in nome di una pace temporanea e apparente oppure difendere i propri ideali di libertà.

Winston non è da solo. Dietro le quinte anche qualcun altro muove i fili della storia, come la moglie Clementine e la segretaria personale Elizabeth Nel.

La trama al completo de L’ora più buia

L’ora più buia film | Cast

Chi vediamo nel cast del film vincitore di due premi Oscar? Protagonista è Gary Oldman, che ha recitato in tantissimi film prima di aggiudicarsi la statuetta d’oro come miglior attore protagonista: ha interpretato Sirius Black nella saga di Harry Potter e ha recitato nella trilogia del cavalieri oscuro, per citarne alcuni.

Al suo fianco ne L’ora più buia vediamo Kristin Scott Thomas che interpreta Clementine Churchill, Lily James che interpreta Elizabeth Layton, Stephen Dillane che interpreta il Visconte Edward Halifax.

E ancora Ronald Pickup nelle vesti di Neville Chamberlain, Ben Mendelsohn nelle nobili vesti di Re Giorgio VI, Nicholas Jones che interpreta sir John Simon, Richard Lumsden nelle vesti del generale Hastings Ismay e Brian Pettifer.

Infine vediamo Samuel West, David Schofield, Malcolm Storry, Hilton McRae e Benjamin Whitrow.

L’ora più buia film | Streaming

Ma dove vedere il film? In tv e in streaming? L’ora più buia viene proposto in prima assoluta su Canale 5 domenica 1 settembre 2019. Il film, in lingua originale intitolato Darkest Hour, è disponibile al quinto canale del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma che consente di usufruire dei contenuti anche tramite pc, smartphone e tablet. Tutto quello che dovete fare è collegarvi alla piattaforma e registrarvi (in modo del tutto gratuito).