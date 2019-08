Bello perfetto killer: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 2

Questa sera, sabato 31 agosto 2019, va in onda su Rai 2 in prima serata a partire dalle 21.05 Bello perfetto killer, film statunitense del 2018 per la regia di Robert Malenfant.

Bello perfetto killer film | Trama

Il film racconta la storia di Jennifer, futura mamma la cui vita verrà salvata da Garrett, uno sconosciuto che all’apparenza sembrava un bravo ragazzo. Ciò che Jennifer però non sa, e che scoprirà solo in seguito, è che Garrett è in realtà il padre del bimbo che porta in grembo, l’anonimo donatore di sperma che, rimasto solo, si è messo in testa di “recuperare” a modo suo tutti i bambini che ha generato negli anni.

Cast

Nel cast del film troviamo Cameron Jebo nel ruolo del protagonista, Garrett, e Kaitlyn Black in quello di Jennifer. Altri membri del cast sono poi Robert Parks-Valletta, Paul Messinger e Jane Carr.

Bello perfetto killer film | Streaming

Dove vedere in tv il film Bello perfetto killer? Il thriller va in onda sabato 31 agosto 2019 su Rai 2 a partire dalle 21,05. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Il gioco del ricatto sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

