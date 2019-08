Mostra del cinema di Venezia 2019: programma, film in concorso, ospiti, premi, giuria e le madrine

Anche quest’anno parte la Mostra del cinema di Venezia, chi si aggiudicherà il Leone d’oro 2019? La Biennale prende vita dal 28 agosto al 7 settembre e porta il cinema mondiale al Lido.

Film nazionali e internazionali lotteranno per aggiudicarsi l’ambito Leone d’oro, così come saranno tantissime le star attese sul tappeto rosso, pronte ad animare fotografi e fan di tutto il mondo.

Tra le celebrità più peculiari e attese di quest’anno, spunta Chiara Ferragni. L’influencer che ha ormai stregato il popolo di Instagram presenterà il suo biopic proprio alla Mostra del cinema di Venezia.

Mostra del cinema di Venezia 2019 | Film in concorso

Per questa 76esima edizione della Mostra del cinema i film in concorso sono 16 e si parte il 28 agosto con ben 11 registi che lottano per accaparrarsi il premio:

La Vérité” di Kore-eda

The Perfect Candidate” di Haifaa Al-Mansour e Roy Anderson

“Wasp Network” di Assayas

“Marriage Story” di Noah Baumbach

“Guest of Honour” di Atom Egoyan

“A herdade” di Tiago Guedes

“Gloria mundi” di Robert Guediguian

“Waiting for the Barbarians” di Ciro Guerra

“Ema” di Pablo Larraìn

“Saturday Fiction” di Lou Ye

“Martin Eden” di Pietro Marcello

“La mafia non è più quella di una volta” di Maresco

“The painted bird” di Vaclav Marhoul

Ad Astra” di James Gray

“Joker” di Todd Phillips

“J’Accuse” di Roman Polanski

I film italiani in concorso per il Leone d’oro quest’anno sono tre:

“Martin Eden” di Pietro Marcello

“La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco

“Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone

Ci saranno anche pellicole fuori concorso come “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores e “Vivere” di Francesca Archibugi”, così come c’è grande attesa per l’anteprima delle serie Sky “Zerozerozero” e “The New Pope”.

Il 7 settembre la pellicola di Giuseppe Capotondi “The Burnt Orange Heresy” con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger e Donald Sutherland chiuderà, fuori concorso, la 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Per il programma completo della Biennale di Venezia, potete cliccare qui.

Mostra del cinema di Venezia 2019 | Giuria

Qual è la giuria della Mostra del cinema quest’anno? Presidente della 76esima edizione è la regista argentina Lucrezia Martel. Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’ha definita la più importante regista latino-americana. Sarà dunque Lucrezia Martel a consegnare il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali della biennale.

Il tema di quest’anno abbraccia i rapporti tra le persone, cosa ci fa stare insieme, cosa ci unisce tutti i giorni, la storia che ci sorpassa, ci vola sopra, il perché della guerra, delle guerre. Un altro grande tema riguarda il sentire umano, perché facciamo quel che facciamo, perché agiamo, pensiamo, desideriamo?

Mostra del cinema di Venezia 2019 | Premi

Ma quali sono i premi della Mostra del cinema di Venezia? Il più ambito resta il Leone d’Oro, il premio il cui nome è legato al Leone di San Marco (simbolo della città) che viene assegnato al miglior film in concorso.

Poi abbiamo il Gran Premio della Giuria e il Premio alla miglior regia. Ai migliori attori e attrici poi viene consegnata la Coppa Volpi. Il Premio Marcello Mastroianni viene assegnato a giovani attori e attrici. Un riconoscimento viene poi assegnato anche alla migliore sceneggiatura. Abbiamo poi un Premio Speciale della Giuria e il Leone d’Oro alla Carriera, quest’anno assegnato sia al regista spagnolo Pedro Almodovar e all’attrice britannica Julie Andrews.

Inoltre, verrà assegnato anche un premio al cinema degli autori emergenti in concorso nella sezione Orizzonti: quest’anno i film in gara per tale riconoscimento sono 10.

Mostra del cinema di Venezia 2019 | Madrina

Dopo Alessandro Borghi e Michele Riondino, quest’anno tornano le Madrine della Mostra del Cinema di Venezia. La madrina di quest’anno sarà la bella Alessandra Mastronardi, attrice conosciuta grazie al ruolo di Eva ne I Cesaroni e che si è fatta poi strada sul grande e piccolo schermo: tra i suoi ultimi ruoli ricordiamo le serie I Medici e L’allieva.

Mostra del cinema di Venezia 2019 | Ospiti

Ma chi vedremo sul red carpet a Venezia? Tantissimi sono gli ospiti che sfileranno davanti alle fotocamere del celebre Festival cinematografico, qualcuno forse più atteso dell’altro.

Alessandra Mastronardi, Lily-Rose Depp, Scarlett Johansonn: queste sono soltanto alcune delle tre celebrity più attese della Mostra del cinema di Venezia. Vedremo anche la già citata Chiara Ferragni per presentare il suo docufilm, Penélope Cruz, Gong Li, Micaela Ramazzotti, Eliza Scanlen, Kristen Stewart, Meryl Streep.

E poi vedremo Brad Pitt, Johnny Depp, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Louis Garrel, Antonio Banderas, Sharon Stone, Jude Law e John Malkovich

Pedro Almodovar e Julie Andrews/Mary Poppins verranno a ritirare il loro Leone d’Oro alla carriera.

Ci saranno anche attori e attrici italiani: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Adriano Giannini, Sveva Alviti, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Toni Servillo, Elio Germano, Anna Ferzetti.

Mostra del cinema di Venezia 2019 | Streaming

Ma dove vedere la Mostra del cinema di Venezia? Quest’anno, come ogni anno, Rai Movie si occuperà di trasmettere la cerimonia d’apertura mercoledì 28 agosto 2019 in diretta sul sito alle 18:45 e in seconda serata in differita sul canale 24 del digitale terrestre, alle 22:50, così come la cerimonia di Chiusura con l’assegnazione dei rispettivi premi sabato 7 settembre, in diretta a partire dalle 18:45.

Dal 29 agosto al 6 settembre, Rai Movie manderà in onda il Venezia Daily, il resoconto degli eventi più significativi della giornata tramite immagini e interviste ai protagonisti dei film in concorso e fuori concorso.

In diretta web (raimovie.it) poi verranno trasmessi red carpet, conferenze stampa, tv call, le Cerimonie di consegna dei Leoni d’Oro e dei Premi Speciali.