Lady Gaga e Bradley Cooper: i fan sono impazziti per l’ultimo post Instagram

L’ultimo post di Lady Gaga su Instagram ha mandato letteralmente in visibilio i fan. In tantissimi hanno visto infatti il riferimento a Bradley Cooper.

Quella tra l’attore e la pop star è la presunta love story più chiacchierata di sempre e i fan non si rassegnano. Il tifo per questo amore è planetario.

Il gossip su Bradley Cooper, 44 anni, e Lady Gaga, 33, va avanti dall’esibizione agli Oscar dello scorso febbraio giudicata da alcuni molto intima. I due hanno cantato insieme al pianoforte Shallow, la canzone del film A star is born e da lì la fantasia dei fan è partita. Dopo la separazione dell’attore dalla moglie Irina Shayk a luglio è stata una escalation.

L’ultimo post di Lady Gaga su Instagram è per i fan l’ennesimo indizio. La cantante ha pubblicato un post in cui dichiara il suo amore per il cibo italiano. In molti hanno visto subito il riferimento a Bradley Cooper.

Lady Gaga rompe il silenzio sulla fine della storia fra Bradley Cooper e Irina Shayk

Nei commenti si legge: “Sei innamorata?? Gaga???”, “Dov’è nascosto Bradley?”, “Bradley ha scattato questa foto?”.

Nella foto Lady Gaga annusa una rosa bianca sullo sfondo e in primo piano c’è un bouquet di rose. La didascalia recita: “Gli italiani cucinano con amore”.

Il presunto riferimento a Bradley Cooper dei follower nasce dalle origini italiane dell’attore. Ma non solo, più volte Bradley Cooper ha dichiarato la sua passione per la cucina. Lo ricordiamo tutti nei panni dello chef stellato Adam Jones nel film Il sapore del successo (Burnt, titolo originale).

Lady Gaga a casa di Bradley Cooper: la foto “incriminata”

E proprio in occasione dell’uscita del film a E! News, Bradley aveva dichiarato: “Sono cresciuto in una famiglia italiana, mia nonna era un’incredibile cuoca e siamo cresciuti semplicemente con il cibo. Era tutto quello di cui parlavamo: o parlavi di cosa potevi mangiare, o di cosa avevi appena mangiato e di cosa avresti mangiato il giorno dopo”.

Ma non è l’unico indizio, la teoria dei fan può trovare conferma anche nell’ultima notizia diffusa sulla presunta coppia. Si parla infatti di un avvistamento di Bradley e Lady Gaga sull’isola di Panarea, in Italia, ad agosto.

Somma l’ipotetica vacanza insieme in Sicilia, le origini italiane di entrambi e la passione condivisa per il cibo e la cucina ed è fatta. Per i fan non ci sono dubbi, è amore.

Bradley Cooper e Lady Gaga insieme a Panarea