El Camino, il film di Breaking Bad: il teaser

È uscito il teaser del film di Breaking Bad. Che sia uno sbaglio (opzione sempre poco credibile) o che sia voluto, è stato fatto trapelare il nome del film di Breaking Bad che dall’11 ottobre è in uscita su Netflix.

Il titolo in questione sembra essere El Camino: A Breaking Bad Movie e si tratterebbe di un film collegato direttamente alla celebre serie televisiva, destinato a raccontare gli eventi immediatamente successivi al finale.

Nel video del teaser si vede un interrogatorio in cui gli agenti cercano di ottenere informazioni utili a individuare Jesse Pinkman per arrestarlo di nuovo.

Il film che continuerà la storia di Breaking Bad avrà come protagonista l’attore Aaron Paul nel ruolo di Jesse Pinkman e il lungometraggio è stato scritto e diretto da Vince Gilligan per raccontare un nuovo capitolo della storia del personaggio mentre cerca di fare i conti con il passato per formarsi un futuro.

Il titolo fa riferimento all’auto utilizzata da Todd e poi rubata da Jesse Pinkman proprio nelle scene finali di Breaking Bad e la storia di El Camino.

Non ci sono molte altre informazioni, tranne questa concentrazione sulla vita di Jesse dopo gli eventi finali della serie e sembra che, oltre ad Aaron Paul, anche Bryan Cranston sia confermato nel cast, con il suo ruolo di Walter White.

Che cosa ci sarà nel film su Breaking Bad

Greenbrier – potrebbe essere questo il titolo della pellicola – sarà incentrato sulla fuga di un uomo rapito e la sua ricerca di libertà. Una trama che ricorda le ultime sequenze della quinta stagione, quando Jesse Pinkman viene liberato da Walter White. Secondo SlashFilm, il lungometraggio sarà un sequel incentrato sul personaggio interpretato da Aaron Paul, appunto Jesse. La presenza dell’attore è quasi certa.