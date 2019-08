Oroscopo di domani 24 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 24 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 24 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DAL 19 AL 25 AGOSTO 2019

Sarà un sabato a tratti entusiasmante per molti Ariete. Mentre durante la settimana è stato meglio affrontare ogni situazione con pazienza e tolleranza, durante il weekend tutto filerà liscio. Ottime notizie anche sul fronte dell’amore.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Vitalità, dinamismo, lucidità e creatività la faranno da padrone. Sarà un ottimo sabato per i Toro che ora avranno voglia di aprirsi a nuovi orizzonti. Buone notizie sul fronte dei progetti che avete a cuore. Grinta e voglia di spaccare il mondo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 24 agosto 2019 | Gemelli

Il week end potrebbe portare a galla malumori anche non proprio recenti. Munitevi di pazienza e soprattutto organizzate qualcosa di piacevolissimo. Il vostro passatempo preferito sortirà un effetto magico sulla serenità e il sorriso vi accompagnerà.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Nuove amicizie in arrivo per i Cancro. Se vi piace praticare sport, perfetta la posizione di Marte in Cancro: vi offrirà dinamismo e tanta grinta! Il weekend è vostro, approfittatene.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Leone, forse sarete meno dinamici del solito, meno intraprendenti e audaci, ma questo si tradurrà pure in minore impulsività. Weekend gustoso ravvivato da novità interessanti.

Oroscopo di domani 24 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, durante questo sabato ci vorrà coraggio, tolleranza e tanta comprensione per accettare che perfino nei rapporti amorosi o affettivi stretti non è tutto nero o bianco.

Dopo esservi sentiti spesso sottosopra, nel weekend riuscirete ad allentare la tensione e a godervi qualche attimo di puro svago. Merito anche della Luna in Sagittario che vi offrirà gradevoli sorprese. La tempesta è passata.

Cari Scorpione, siete in grande forma. Ottime notizie dal lavoro, dall’amore e dalle relazioni in generale. Tutto il cielo sembrerà dirvi: se non ora, quando? Che fare? Approfittarne. Subito.

Oroscopo di domani 24 agosto 2019 | Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario saranno zuccherini e disponibilissimi durante questo sabato. Molto positiva anche la domenica, quando con la complicità dell’astro notturno in Sagittario potrete dare il via ad intriganti tour de force del divertimento. Attenzione: non comportatevi con ingenuità.

Sarà un fine settimana che assomiglierà più ad una corsa ad ostacoli che non ad una tranquilla passeggiata di routine per i Capricorno. Riuscirete però a reggere botta. Siete dei duri.

Da oggi la Luna in Sagittario aumenterà la vostra simpatia garantendovi ore liete da trascorrere in compagnia del partner o di famigliari. Insomma, si prospetta un bel sabato per gli Acquario.

Oggi molti Pesci potrebbero avere qualche ripensamento sui sentimenti e sugli affetti in generale. In famiglia cercate di essere più presenti o di comprendere una persona che forse si comporterà in modo poco lineare.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 24 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE