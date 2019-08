Quentin Tarantino papà: il regista e la moglie Daniella Pick aspettano il loro primo figlio

Cicogna in arrivo per Quentin Tarantino. Il celebre regista, che a breve porterà nelle sale italiane “C’era una volta a… Hollywood“, e sua moglie Daniella Pick aspettano il loro primo figlio.

Non è un mistero che Tarantino voglia metter su famiglia: il regista aveva già accennato le proprie intenzioni durante un’apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon lo scorso mese e pare che i desideri talvolta diventino davvero realtà.

“Mi sono appena sposato, voglio avere figli”: nero su bianco le intenzioni del regista. 56 anni lui, 35 lei. I due si sono incontrati nel 2009, durante il tour stampa per Bastardi senza gloria, e si sono sposati nel 2018.

Figlia del cantautore istraeliano Tzvika Pick, Daniella si è fidanzata ufficialmente con Tarantino nel 2017 dopo un anno di frequentazione. Secondo quanto riporta la rivista People, la festa di fidanzamento dei due è stata un’occasione di riunione per il cast di Pulp Fiction, celebre pellicola di Tarantino che ha visto recitare (e presenziare alla festa) Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman.

Soltanto tempo addietro, c’era un diverso Quentin Tarantino che dichiarava: “Quando sto facendo un film, non sto facendo nient’altro. Tutto riguarda il film. Non ho una moglie. Non ho figli. Nulla può ostacolarmi”.

Invece adesso una moglie c’è, con addirittura un figlio in arrivo: è proprio vero che il tempo cambia le cose.

Quentin Tarantino papà | Ma chi è Daniella Pick?

Nata da padre cantautore (Tzvika Pick), Daniella è nata il 21 novembre 1983 a Israele, dove è una delle popstar più amate. Il suo nome non è nuovo alla cronaca rosa, poiché in passato ha intrattenuto una relazione con l’attore Uri Gottlieb. Alcune indiscrezioni raccontano che il primo incontro con Quentin Tarantino sia avvenuto a Tel Aviv, dove sono stati paparazzati per la prima volta.

Daniella è conosciuta come attrice per aver recitato in diverse pellicole come Exit (2003), Pick Up (2005) e C’era una volta a… Hollywood, diretto da suo marito. Su Instagram non mancano gli scatti che la vedono al fianco di Tarantino.