Chiara Ferragni e Fedez dormono in macchina: la foto addormentati su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez dormono in macchina insieme al piccolo Leone. La foto pubblicata dal rapper milanese sul suo profilo Instagram ha creato ancora una volta una discussione sul social. I fan infatti hanno notato un dettaglio.

Fedez commenta la crisi di governo: “Ecco come la penso su Conte e Salvini e sul voto anticipato”

Tra chi ha ironizzato chiamandoli i “Ferragnezzzzzzzz” o “I Sognagnez” , c’è anche chi ha voluto far notare alla coppia più celebre dei social le norme di sicurezza. “Ma le cinture di sicurezza?”, scrive un utente.

Fedez umilia Chiara Ferragni con una foto su Instagram: “Scommetto che ti ha detto di tagliare il doppio mento” | VIDEO

La foto di Chiara Ferragni e Fedez che dormono in macchina ha riscosso comunque molto successo. Lo scatto è stato intitolato da Fedez “Ritratto di famiglia”, e ha superato i 500mila like.

Belen e Fedez: il botta e risposta su Instagram fa impazzire i fan

I Ferragnez sono in vacanza a Ibizia insieme Luis Sal, il personaggio che compare in tutte le storie di Fedez. Yotuber 22enne, Luis Sal è sempre in compagnia del rapper milanese. I due insieme condividono ogni giorno stories su Instagram che divertono i follower.

Dopo Fedez, anche Chiara Ferragni sta male: ecco costa sta succedendo ai Ferragnez in vacanza

Luis Sal: chi è lo youtuber in vacanza con Chiara Ferragni e Fedez