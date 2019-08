Gossip news: le ultime notizie di oggi 20 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, mercoledì 21 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

William si prende gioco di Kate e lo fa in occasione della famosa regata cui hanno partecipato il duca e la duchessa di Cambridge qualche giorno fa. Dopo la lussuosa e chiacchierata vacanza ai Caraibi, Kate e William sono tornati nel regno Unito per partecipare alla King’s Cup, una regata di beneficenza.

Il duca e la duchessa hanno partecipato alla gara in due squadre diverse, ma non è andata bene a nessuna delle due, visto che entrambe le squadre sono arrivate ultime. La duchessa di Cambridge ha avuto in “premio” il cucchiaio di legno (che si consegna alla squadra che perde).

A Kate il risultato della gara non è piaciuto, come non è piaciuto il cucchiaio di legno e ancor meno il fatto che William l’abbia presa un po’ in giro per essere arrivata ultima.

Ma è stato un altro motivo a scatenare la furia della duchessa di Cambridge. Come si legge sui tabloid britannici, infatti, William avrebbe affibbiato alla moglie un nomignolo che a lei proprio non sarebbe piaciuto.

L’ha chiamata Kate Poppet, dove per “poppet” si intendono due cose: “bambolina” o “burattino”. I sudditi, che amano perdutamente la duchessa di Cambridge, non hanno gradito l’affermazione di William, ma con tutta probabilità il principe ha usato quel nomignolo con accezione positiva. D’altronde l’amore tra i due è cosa nota, e, nonostante i rumors che li vorrebbero in crisi, Kate e William sembrano sereni e innamorati.