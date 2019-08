Chiara Ferragni “copia” Alessia Marcuzzi. I fan critici: “Non sei per niente originale”

Chiara Ferragni imita Alessia Marcuzzi: l’abito blu è lo stesso della conduttrice

Chiara Ferragni ha copiato Alessia Marcuzzi. La fashion blogger più seguita e tra le più influenti al mondo nel settore moda ha preso spunto per un suo outfit proprio dalla conduttrice del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi.

Ai fan la scelta dello stesso abito non è sfuggita. E sono numerosi i commenti in cui viene contestata a Chiara la poca originalità.

Il vestito in questione è quello blu che Chiara Ferragni sfoggia nelle ultime foto della vacanza a Ibiza postate su Instagram.

L’abito blu che indossa la celebre influencer è lo stesso che ha scelto Alessia Marcuzzi per uno degli spot dell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi.

Il vestito blu è firmato The Attico, brand dell’amica Gilda Ambrosio. L’abito è corto, composto da un corpetto con le maniche a tre quarti a sbuffo e una maxi cintura in vita impreziosita da un fibbia a cerchio.

A follower di Chiara Ferragni non è piaciuta la scelta di look copiata ad Alessia Marcuzzi. L’influencer, infatti, con il suo profilo Instagram ricco di foto rappresenta una vetrina per il pubblico femminile che non vuole perdersi le ultime tendenze in fatto di moda.

Sempre impeccabile e originale, questa volta Chiara Ferragni ha “deluso” le fashion addicted.

