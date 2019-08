Oroscopo di domani 21 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 21 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 21 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DAL 19 AL 25 AGOSTO 2019

Per l’Ariete è in vista un mercoledì 21 agosto 2019 abbastanza negativo. In questo periodo vivete di momenti di spensieratezza seguiti da altri di pesantezza, depressione e tristezza. E anche questo giorno non sarà da meno. Cercate di gestire i vostri capricci, soprattutto in amore, anche perché la pazienza del vostro partner ha un limite. Alcuni di voi, inoltre, vacilleranno a causa di alcune tentazioni esterne.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Amici del Toro, per voi oggi sono in arrivo solo buone notizie. Siete di gran lunga il segno del giorno, grazie alla grande spinta che vi daranno i sentimenti. Vi sentite molto sereni e soprattutto sicuri della vostra relazione, al punto che iniziate a fare pensieri su progetti a lunga scadenza. Sul lavoro, grazie alla vostra preparazione e all’istinto che vi contraddistingue, farete una gran bella figura.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 21 agosto 2019 | Gemelli

Per i Gemelli quella di domani sarà una giornata abbastanza tranquilla, durante la quale però non mancheranno alcune amare sorprese. Sul lavoro, infatti, sarete sommersi di preoccupazioni anche perché siete responsabili di un progetto non andato a buon fine. Che fare? L’unica via è continuare a lavorare con impegno e abnegazione. Buone notizie per i single: sono in arrivo interessanti incontri.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Amici del Cancro, il vostro mercoledì 21 agosto 2019 sarà a dir poco fantastico. La Luna che entra in Toro vi dà una grande spinta emotiva, mentre l’incontro con un amico di vecchia data vi fa ricordare il passato e vi lascia con il sorriso sulle labbra. In questa giornata, approfittate per coltivare alcuni rapporti di amicizia e anche l’amore, mentre sul lavoro non avrete molta voglia di impegnarvi a fondo ma riuscirete comunque a proporre alcune idee interessanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Anche per il Leone domani sarà un giorno positivo. Arriveranno diverse buone notizie, soprattutto in ambito professionale. Dovrete essere bravi a sfruttare a vostro vantaggio un periodo florido per l’azienda in cui lavorate: cercate di strappare una promozione. In amore, invece, la Luna vi regala un grande entusiasmo per passare del tempo con il partner facendo qualcosa di molto originale.

Oroscopo di domani 21 agosto 2019 | Vergine

Buone notizie in arrivo per la Vergine, che vivrà un mercoledì da leoni. Vi sentite vogliosi di conoscere nuove persone e soprattutto di raccontare tutto di voi a chi vi sa ascoltare. A ciò si aggiungerà un po’ di buona fortuna nelle questioni sentimentali. I single, quindi, avranno l’occasione di tuffarsi in una nuova avventura. Chi di voi è in coppia, di approfondire e saldare la relazione con il partner.

Per la Bilancia sarà una giornata di alti e bassi, contraddistinta soprattutto da un po’ di discussioni in famiglia. Non riuscite ad andare d’accordo con una persona a voi vicina, e ogni vostro tentativo di mediazione finisce sempre male. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di non smettere di provarci. In amore, i single hanno bisogno di un po’ di relax, senza pensare né al vecchio partner, né a nuove storie.

Lo Scorpione arriva al giro di boa della settimana in discreta forma. Sono alle spalle i dispiaceri per una storia finita o per una delusione di lavoro, e in questo ultimo scampolo di estate la parola d’ordine è divertirsi e rilassarsi. Non significa però che i sentimenti vadano messi in secondo piano, anzi: ci sono moltissime persone, tra amici e parenti, che non aspettano altro che godersi la vostra vicinanza.

Oroscopo di domani 21 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, mettetevi l’anima in pace. Domani non ci sarà nulla che possiate fare per migliorare il vostro umore. Sarete nervosi e arrabbiati fin dal mattino e nel corso della giornata la situazione non farà che peggiorare. Il motivo sta tutto in una discussione avuta con il partner. A volte sembra che non riusciate a capirvi e questo vi fa molto riflettere.

Amici del Capricorno, per voi invece questo mercoledì 21 agosto 2019 sarà davvero molto positivo. Luna e Venere, del resto, saranno davvero benevoli con voi, regalandovi una giornata da non dimenticare. In amore, avete una gran voglia di abbandonarvi alle emozioni e ai sentimenti, anche in modo fisico. Fatelo senza rimpianti. Se siete single, vi sentite pronti per tuffarvi in una nuova storia. E avete già adocchiato qualcuno di interessante…

Dopo un periodo decisamente al di sotto delle aspettative, la seconda parte di questa settimana si apre in modo molto positivo per l’Acquario. Sarete finalmente tranquilli, soprattutto sul lavoro, dove tornerete a prendervi delle soddisfazioni che mancavano da un po’. A fine giornata, inoltre, aspettatevi una bella sorpresa da una persona speciale.

Anche per i Pesci questo mercoledì 21 agosto 2019 sarà sopra la media. In avvio di giornata, un contrattempo rischierà di farvi saltare i nervi, ma sarete bravi a gestire il problema senza conseguenze. Poi, sul lavoro ritroverete la vecchia armonia con i colleghi e quindi il piacere di impegnarvi su un progetto condiviso.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 21 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE