Che Tom Cruise sia un sostenitore convinto della chiesa di Scientology non è ormai un mistero. Ciò che finora non si sapeva, invece, è che il popolarissimo attore ha fatto trasferire buona parte dei suoi familiari proprio in un condominio interamente dedicato ai sostenitori dell’organizzazione, in Florida, negli Stati Uniti.

Un gesto, quello dell’interprete di Mission Impossible, fatto non soltanto per stare più vicino alla famiglia. Le sue reali intenzioni, anzi, sarebbero quelle di far sì che i suoi cari non lascino la setta, proprio come ha fatto l’ex moglie Katie Holmes che nel 2012, dopo aver ottenuto il divorzio, ha anche tagliato ogni legame con Scientology. Stessa cosa fatta, anni prima, dall’altra ex moglie di Cruise, Nicole Kidman.

Siamo nella east coast degli Usa, nella cittadina di Clearwater, dove da anni sorge uno dei più importanti quartier generali di Scientology. A pochi passi dalla chiesa, poi, c’è il palazzo abitato dai sostenitori della setta.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, che ha visionato i registri catastali, negli ultimi tempi proprio allo Skyview le tre sorelle di Tom Cruise (Cass Capazorio, Lee Anne Gillotte e Marian Henry) hanno acquistato ben tre appartamenti. Adesso, dunque, le tre donne vivono rispettivamente al terzo, al quarto e al quinto piano del palazzo, mentre Tom Cruise è il proprietario di un attico posto all’ottavo e al nono piano.

Il tabloid aggiunge inoltre che sempre all’interno dello Skyview l’attore ha acquistato – tramite la sua business manager Nancy Chapman – altri due appartamenti “di riserva”, al secondo e al terzo piano, probabilmente destinati ai due figli Isabella e Connor.

L’edificio ospita moltissimi sostenitori (tutti milionari) di Scientology. Ma è innegabile l’altissima concentrazione di membri della famiglia Cruise: Tom, del resto, è stato spesso descritto come uno dei leader carismatici della chiesa e fa di tutto affinché tutta la sua famiglia lo segua nella sua scelta di vita.

Allo Skyview le tre sorelle di Cruise sono disponibili per lui 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana. Partecipano a corsi di Scientology e seguono il programma della setta.

Le persone a lui più vicine assicurano che per l’attore l’uscita di Katie Holmes e Nicole Kidman da Scientology è stato un duro colpo, visto come un vero tradimento. Per questo motivo, oggi, Cruise vuole assicurarsi che non ci siano più brutte sorprese per lui e per l’immagine della chiesa.

