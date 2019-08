Richard Madden interpreterà il primo supereroe gay della Marvel

Il passaggio da Game of Thrones alla Marvel è stato breve; del resto, anche Robb Stark per molti è stato un eroe, un uomo dal cuore nobile che si è spento troppo presto (correva la terza stagione dell’amata serie fantasy). Richard Madden, spogliatosi delle vesti del caro Stark, s’impegna a interpretare il primo supereroe gay della Marvel.

Ikaris, membro degli Eternals, sarà il personaggio di riferimento per Madden. The Eternals vedrà la regia di Chloe Zhao e la penna di Matthew e Ryan Firpo (conosciuti per aver elaborato il copione di Ruin) per la sceneggiatura.

Ad annunciare l’arrivo di un nuovo personaggio apertamente gay è stata Victoria Alonso, capo produzione dell’universo cinematografico Marvel, casa che si è definita pronta “perché è il mondo ad essere pronto”.

L’annuncio è arrivato dopo l’introduzione di Captain Marvel, il film con protagonista una supereroina. “Il nostro successo si basa su persone che sono incredibilmente diverse, perché noi non dovremmo preoccuparci di dare la giusta rappresentanza della diversità? Perché dovremmo voler rappresentare una sola tipologia di persone?”, ha spiegato la Alonso.

Richard Madden | The Eternals, il nuovo film Marvel

The Eternals è uno dei film della Fase 4 della Marvel (post Avengers: Endgame) e la primissima immagine promozionale è stata divulgata in occasione del San Diego Comic-Con (manifestazione che anima gli Stati Uniti durante l’estate).

The Eternals – prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studio Motion Pictures – arriverà nelle sale nel novembre 2020 e, per combattere l’attesa, la Marvel ha comunicato il cast che animerà il nuovo cinecomic.

Confermata la partecipazione di Angelina Jolie (che molto presto tornerà in sala nelle vesti di Maleficent) al suo primo film in casa Marvel in cui interpreterà la coraggiosa Thena. Il cast si arricchisce di Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Kumail Nanjiani e il già menzionato Richard Madden.

Basato sul fumetto di Jack Kirby del 1976, The Eternals segue le avventure di una razza di esseri dalla forza strabiliante, esseri quasi immortali (da qui la scelta del titolo Eternals). Il cinecomic racconta la guerra avviata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare la galassia dopo aver combattuto al fianco di greci e romani, e i Devianti.