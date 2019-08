Michelle Hunziker, foto in montagna. Fan furiosi per un dettaglio: “Stai violando la legge”

Michelle Hunziker rischia una multa per avere colto la stella alpina

Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie con l’amica Serena Autieri. Nella foto i fan notano il dettaglio della stella alpina nel taschino della giacca. Particolare che ha creato forti polemiche nei commenti al post.

Michelle Hunziker sfida la montagna, momenti di paura sulle Dolomiti

Il fiore che Michelle Hunziker mostra nella foto Instagram è infatti protetto e la stella alpina recisa in bella mostra nella tasca ha infastidito i fan. Le reazioni sono state immediate: “È vietato raccoglierlo per salvaguardare l’ambiente”, “La stella alpina no! Meriterebbe una multa!”, si legge nei commenti. E ancora: “Ma perché raccogliere le stelle alpine dal momento che si tratta di un fiore protetto?”.

Michelle Hunziker, la foto con la stella alpina nel taschino

Michelle Hunziker è in vacanza con il marito Tomaso Trussardi e la famiglia in Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti. Insieme alla coppia Trussardi – Hunziker ci sono anche l’amica Serena Autieri e il marito.

Michelle Hunziker scherza con l’amica Serena Autieri per l’assenza del marito Trussardi

In montagna Michelle si è cimentata anche con la scalata di una parete rocciosa a San Cassiano. Superata la paura iniziale, la conduttrice svizzera ha descritto l’esperienza sui social divertita.

“Vieni a fare una “ferrata”? ferr…chè???? In un batter d’occhio ero davanti a questa parete di roccia ripidissima – scrive Michelle nel post con foto e video raccontando l’esperienza – con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla… ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti… e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici! mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando…mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e… improvvisamente la paura è svanita nel nulla…esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata… e le meravigliose stelle alpine!!! Cercate adrenalina allo stato puro??? Eccola qui… provateci… (sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) È un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura!”.