Taylor Mega pubblica una nuova foto molto provocante sui social. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha infatti condiviso uno scatto davanti allo specchio a seno nudo.

L’influencer è in vacanza in Sicilia in compagnia dell’amica Erica Piamonte. Nella foto l’influencer bionda indossa un paio di slip neri e copre il seno con un braccio.

Taylor Mega e Erica Piamonte sono in vacanza insieme. Alla domanda sull’orientamento sessuale le due ragazze non hanno risposto, ma in passato entrambe parlando della propria sessualità avevano dichiarato di essere bisessuali. Taylor Mega inoltre non ha nascosto di aver avuto in passato delle relazioni con donne.

Taylor Mega aveva anche dichiarato: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne”.

“Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità”.

Taylor Mega nuda con Erica Piamonte. La foto seno contro seno nudo infuoca i social: “È lesbica?”

