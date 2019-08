Open Arms a Lampedusa: le ultime notizie

La nave Open Arms, con a bordo 147 migranti soccorsi nei giorni scorsi in acque libiche, è ferma davanti al porto di Lampedusa in attesa di disposizioni sulla possibilità di attraccare. La nave dell’omonima Ong spagnola è arrivata nelle vicinanze dell’isola siciliana all’alba di oggi, giovedì 15 agosto, dopo che ieri il Tar del Lazio ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane disposto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Dopo la pronuncia dei giudici amministrativi, Salvini ha firmato un nuovo divieto e annunciato ricorso urgente al Consiglio di Stato. Il divieto non è stato firmato, però, dalla ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. La mancata adesione alla decisione del Tar del Lazio, avverte la ministra in una nota, “potrebbe configurare la violazione di norme penali”. “Ho preso questa decisione, motivata da solide ragioni legali, ascoltando la mia coscienza”, sottolinea Trenta. “Non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini e ragazzi che hanno sofferto violenze e abusi di ogni tipo. La politica non può mai perdere l’umanità. Per questo non ho firmato”.

Immediata la replica di Salvini: “Umanità non significa aiutare trafficanti e Ong. Per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani”. “Gli italiani hanno bisogno di un governo forte, non è ammessa timidezza quando sono in gioco la sicurezza e i confini della Patria. Che è dovere di ogni cittadino, e a maggior ragione di ogni ministro, difendere”.

Dopo Trenta, anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha fatto sapere di non aver firmato il divieto di ingresso per la Open Arms, che è ancora ferma davanti a Lampedusa. “Avevo già firmato il decreto di Salvini che vietava l’ingresso della Open Arms nelle acque italiane. Avevo firmato anche stavolta, per ribadire che chi non rispetta il diritto del mare non può sbarcare in Italia. Quel decreto è stato bocciato dal Tar ed emetterne un altro identico esporrebbe la parte seria del Governo, che non è quella che ha tradito il contratto, al ridicolo. Salvini che cerca solo il consenso facile, noi agiamo con senso di Stato concretezza”, ha scritto Toninelli su Facebook.

Senza la firma dei ministri Trenta e Toninelli, il divieto imposto da Salvini è inefficace (qui abbiamo spiegato perché).

Alcune motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto stanno monitorando i movimenti della Open Arms: la nave si trova in questo momento nella zona di Cala Francese, a poche centinaia di metri dall’entrata del porto. Le condizioni del mare non sono buone e, stando alle previsioni, rimarranno così per tutta la giornata.

L’imbarcazione, spiega la Ong su Twitter, è “già ancorata nelle acque italiane con l’autorizzazione delle autorità. Il decreto Salvini ha cessato di entrare in vigore nonostante le minacce. Non abbiamo ancora i permessi per accedere al porto. È stata una lunga notte, ma la fine è vicina”.

A bordo della Open Arms ci sono, tra gli altri, 31 minorenni: nei giorni scorsi il Tribunale per i minori di Palermo aveva chiesto “chiarimenti” al Governo sul divieto di ingresso, affermando che tenere i minori in quelle condizioni “equivale, di fatto, a un respingimento”.

Ieri mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto a Salvini per chiedergli di mettere in sicurezza i minori, ma il ministro dell’Interno ha replicato in modo duro: “Non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”.

“Continuo e continuerò a negare lo sbarco a chi pretende di portare dei clandestini sempre e solo in Italia”, ha poi ribadito in serata il leghista. “Se qualcuno la pensa diversamente se ne assuma la responsabilità. Una nave spagnola di una Ong spagnola era in acque maltesi e non si capisce perché un giudice italiano possa consentire l’ingresso nelle nostre acque”.

La decisione del Viminale di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar sarebbe motivata dal fatto che agli avvenimenti citati nel provvedimento del Tar se ne sono aggiunti altri. Per giorni, si osserva dal Ministero dell’Interno, “Open Arms si è infatti trattenuta in acque Sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia”.

Fonti di Palazzo Chigi, intanto, hanno reso noto che “la Spagna ha informato la presidenza del Consiglio della propria disponibilità a partecipare alla redistribuzione dei migranti della Open Arms, una volta sbarcati”.