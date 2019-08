Elisa Isoardi è tornata a parlare dei motivi che hanno portato alla rottura della sua relazione d’amore con il vicepremier leghista Matteo Salvini. A differenza di altre volte, però, in questa occasione la conduttrice de La prova del cuoco non si è limitata a frasi generiche ma è entrata più nei particolari e ha parlato anche della nuova fidanzata di Salvini, Francesca Verdini.

“Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso. Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi”, ha spiegato Elisa in una intervista al settimanale Diva e Donna.

Isoardi non ce l’ha però con Salvini: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore”, osserva la conduttrice Rai. “Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso”.

Elisa racconta poi che molte persone non hanno capito la sua decisione di rompere con il leader leghista. “Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”, risponde lei.

Quanto alla nuova fidanzata di Salvini, Francesca Verdini, Elisa Isoardi si limita a un commento generico: “Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”, dice.

Nessuna risposta, invece, sulla sua attuale situazione sentimentale. “Lei ha trovato una Francesca al maschile?”, chiede la giornalista. E la conduttrice risponde: “Magari l’avessi trovato!”.

