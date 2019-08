Buon Ferragosto 2019: gli auguri, le immagini WhatsApp, le frasi e le citazioni da condividere

Ferragosto è come ogni anno un’occasione per rilassarsi, trascorrere una giornata in compagnia dei propri cari e del partner, divertirsi e andare al mare. Una festa molto amata in Italia, per cui sono in tanti ad approfittarne per mandare dei messaggi di auguri: frasi, immagini e citazioni per augurare un Buon Ferragosto 2019.

La difficoltà sta nel fare degli auguri originali, e non sempre identici. Invece di inoltrare dei messaggi già ricevuti, proviamo a sorprendere le persone a noi care con auguri e immagini divertenti ed inediti. Ecco allora una selezione di auguri e immagini WhatsApp da condividere.

Le immagini e le frasi più belle da condividere per Ferragosto

Ecco allora una serie di frasi divertenti da condividere sui social, su WhatsApp e Facebook con i propri amici il 15 agosto 2019:

Auguro a te e alla tua splendida famiglia un affettuoso e caldo, soprattutto caldo direi, auguri di uno splendido Ferragosto!

Potrei passare questo giorno con chiunque, ma sono felice di passarlo con te, amore mio. Non servono grandi cose, solo io, te, e un tappeto di stelle. Buon Ferragosto!

Sembra che stasera qualcuno festeggerà il Ferragosto . Il mio pensiero va a tutti quelli che faranno le foto ai fuochi d’artificio con il flash. Vi siamo vicini. Scherzi a parte, che tu possa passare un felice Ferragosto!

Su che canale fanno il Ferragosto? Come non si può guardare direttamente dalla tv?! E allora che relax sarebbe?

Visto che prevedo il futuro, so già che oggi passerai il Ferragosto in autostrada. Tanti auguri e mi raccomando, munisciti di pazienza e birra gelata!

La vita è tutto quello che si costruisce tra un: “Cosa fai a Ferragosto?” e un “Cosa fai a Capodanno?”.

Una volta passato il Ferragosto, inizia una lunga successione di “Ora mi metto a dieta”, di solito perdura fino a Natale. Buon Ferragosto, e ricorda, la bilancia l’hai lasciata a casa, goditela!

In estate ci sono fuochi d’artificio, stelle cadenti, i tramonti e i sogni in riva al mare. L’estate è un sentimento, e il Ferragosto è il suo cuore.

Perché si festeggia Ferragosto

Buone ferie miei cari colleghi . Ci vediamo in ufficio, io sarò quello ustionato ma felice.

Hey, ti ho visto in spiaggia. Credo tu abbia dimenticato il tuo fisico scolpito da qualche parte.

Non superare la prova costume non è niente di tragico. C’è sempre la prova panettone a Capodanno. Tanti auguri di un felice Ferragosto!

Credo non ci sia niente di peggio che il caldo afoso del Ferragosto. Per caso è un tuo gemello?

La vita è un po' come la grigliata di Ferragosto. C'è sempre qualcuno che suda lungo tutta la giornata, affinché gli altri possano mangiare tranquilli. Tanti auguri!

Pensi davvero che metterti a dieta il 15 agosto ti servirà a qualcosa? Buttati direttamente sulla grigliata e non preoccuparti, la dieta la iniziamo a novembre. Buon Ferragosto!

Che sia per tutti voi un Ferragosto pieno di luce e colore. L'azzurro del cielo, il rosso del sole, il blu del mare, e i mille colori della gioia!

La prova costume è fallita. Ma ora meglio non pensarci, ho visto una torta gelato che ci aspetta!

Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!

A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere. ( Stephen Littleword )

) Per chi sta passando il 15 agosto al mare, e chi invece in città a lavorare, in ogni caso, auguro a tutti voi un felice Ferragosto !

! Un caldo saluto, che queste ferie possano durare il più a lungo possibile!

Con Ferragosto in compagnia, passa anche la malinconia. Su con il morale, e buon Ferragosto!

In realtà pochi lo sanno, ma il 15 agosto è quella festa istituita per rovinare le diete di tutti. Tanti auguri!

Felice Ferragosto. Possa essere pieno di gioia, risate e birre.

Speriamo di vedere qualche stella cadente in questo Ferragosto così bollente. Tanti auguri.

Che i colori allegri dell’estate e la magia del Ferragosto possano portarti felicità e gioia. Buon Ferragosto!

Una delle cose che più amo del mio lavoro, sono le ferie che mi sono state concesse! Tanti auguri a tutti!

Buon Ferragosto 2019 | Le immagini da condividere su WhatsApp e Facebook

Non solo parole. Per augurare al meglio un Buon Ferragosto 2019, la cosa migliore da fare è unire a una serie di frasi divertenti anche immagini originali da condividere su WhatsApp e Facebook, soprattutto per uno splendido buongiorno.