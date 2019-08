Ultimo e Federica Lelli, confermato il ritorno di fiamma: la foto con la fidanzata | Chi è

Adesso è ufficiale. Ultimo e Federica Lelli stanno di nuovo insieme. A confermarlo è lo stesso cantautore, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in compagnia della sua fidanzata, oltre all’inseparabile cane. Insomma, il ritorno di fiamma con la storica ragazza è cosa fatta.

Una notizia che farà piacere a tutti i fan di Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome, che da tempo speravano in una riappacificazione tra i due. La foto pubblicata sui social d’altronde non lascia spazio a dubbi, anche tenendo conto del riserbo sulla sua vita privata che il 23enne normalmente ha.

Da segnalare inoltre che la foto è stata postata con un cuore rosso nella didascalia: insomma, possiamo dirlo con certezza: Ultimo e Federica Lelli sono di nuovo una coppia. Per chi si fosse perso le ultimi vicissitudini di gossip che riguardano il cantante romano, ricordiamo che i due si erano lasciati nei mesi scorsi, a causa dei troppi impegni di ultimo che impedivano alla coppia di poter passare del tempo insieme.

A Federica Lelli d’altronde era dedicata la canzone di Sanremo 2019 I tuoi particolari, in cui diceva: “È da tempo che non sento più, la tua voce al mattino che grida ‘bu'”. Sulla fine della storia d’amore, Ultimo aveva spiegato: “Ho perso l’amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita”.

La foto pubblicata su Instagram da Ultimo ha entusiasmato i fan del cantautore, e addirittura Fiorello, sempre via social, si è proposto come “testimone di nozze”. Che le cose tra Niccolò e Federica stessero andando per il meglio si era capito già a luglio, quando erano stati fotografati insieme in barca a Capri mentre si scambiavano coccole e baci. Ma chi è Federica Lelli? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fidanzata di Ultimo.

Federica Lelli, chi è la fidanzata di Ultimo

Romana, la bellissima Federica è una modella e influencer, con oltre 170 mila followers. Tra le sue più grandi passioni, la moda e i viaggi. La ragazza di Ultimo ha svolto un anno di liceo in Francia, a Nantes, un’esperienza che le ha cambiato la vita.

Una storia d’amore lunga quella con il cantautore, interrotta per via dei suoi tanti impegni, ora che è uno degli esponenti più in voga della musica italiana. Evidentemente adesso i due hanno capito che i sentimenti sono più forti di tutto, anche se probabilmente si vedranno poco.