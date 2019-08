Il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è già finito

Tra alti e bassi stavano insieme da dieci anni. Poi il matrimonio a sorpresa. Eppure qualcosa non ha funzionato tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth: dopo solo 8 mesi di nozze si sono lasciati.

Erano una delle coppie più belle e apprezzate a Hollywood. Le voci di una rottura si seguivano da giorni ma solo ora un portavoce dell’ex stellina Disney ha confermato il tutto.

Il matrimonio fra la cantante Miley Cyrus e l’attore Liam Hemsworth, celebrato a sorpresa lo scorso 23 dicembre, è già finito.

“La coppia ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere”, ha detto il portavoce della 26enne ex star Disney.

Qualche dubbio sulla stabilità della coppia era sorto dopo la comparsa delle foto delle vacanze italiane di Miley in cui il marito 29enne non compariva mai al suo fianco.

Con lei invece sempre la sorella Brandi e la blogger Kaitlynn Carter, anche lei single dopo un anno di matrimonio, secondo alcuni siti di gossip americani motivo della rottura visto che la Cyrus ha detto di sentirsi queer anche dopo il matrimonio e di non sentirsi inquadra nel ruolo canonico della moglie.

Al momento, Miley è in vacanza sul Lago di Como, in Italia. Con lei c’è l’amica Kaitlynn Carter, ex moglie di Brody Jenner, il fratello di Kylie e Kendall Jenner. Influencer e fashion blogger, ha pubblicato su Instagram una foto in cui compare vicina alla Cyrus recentemente tornata single. Fotografate in barca insieme, le due sembrerebbero avere sviluppato un certo feeling.

“Pensate davvero che sia la classica mogliettina che cucina? Non sono eterosessuale, certo, adesso ho una storia etero, ma sono ancora molto attratta fisicamente dalle donne. Le ragazze mi piacciono ancora. Le persone diventano vegetariane per motivi di salute o per altro, ma il bacon resta buono. Ho scelto una persona, non per il suo sesso, ma perché questo essere umano è quello che sento più vicino a me”, spiegava la Cyrus in un’intervista a Elle qualche mese fa.

Quindi dietro la rottura potrebbe esserci la definitiva scelta di Cyrus di non legarsi in un rapporto eterosessuale.